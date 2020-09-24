Kadir Doğulu'dan flaş Neslican Tay açıklaması! 'Neslihan'ın adı PR için kullanıldı'

Neslihan Atagül Doğulu'nun kanserle mücadelenin sembolü olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmde başrol oynayacağı gündeme gelmişti. Oyuncu Kadir Doğulu, yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı Demir Kadın Neslican filminde eşinin rol almayacağını açıkladı.

tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'na konuşan Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün bu konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti. Doğulu, "Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz" ifadesini kullandı.

"Neslican'ın acısı çok taze. Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var" diyen Doğulu, "Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.