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Kadir Doğulu'dan flaş Neslican Tay açıklaması! 'Neslihan'ın adı PR için kullanıldı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün, Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın Neslican filminde rol almayacağını açıklayarak, "Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcı PR malzemesi olarak kullandı" dedi.

Kadir Doğulu'dan flaş Neslican Tay açıklaması! 'Neslihan'ın adı PR için kullanıldı'

Neslihan Atagül Doğulu'nun kanserle mücadelenin sembolü olan Neslican Tay’ın hayatını anlatan filmde başrol oynayacağı gündeme gelmişti. Oyuncu Kadir Doğulu, yapımcılığını Ali Burak Ceylan, Serkan Günay ve Kerim Altıntaş’ın yaptığı Demir Kadın Neslican filminde eşinin rol almayacağını açıkladı.

tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'na konuşan Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün bu konuyla ilgili açıklama yapacağını belirtti. Doğulu, "Neslihan projeyi kabul etmemesini gerekçeleriyle yapımcısına bildirdi. Ama yapımcısı kabul etmediği halde PR malzemesi olarak kullandı. Bunun altında biz iyi niyet aramıyoruz" ifadesini kullandı.

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"Neslican'ın acısı çok taze. Bu kadar acı tazeyken bu işler bu kadar aceleye getirilmez. Daha vakti var" diyen Doğulu, "Hayatının en iyi şekilde anlatılacağı senaryolara ihtiyaç var. Neslihan gerekli açıklamayı yapacaktır" şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu ayrıca, "Biz zaten teklif ilk geldiğinde çok hassas davranıp neden kabul etmeyeceğimizi anlattık. Yapımcının bu kadar agresif bir PR yapmasını da anlamıyoruz. Çok üzgünüz" diye konuştu.

Filmin çekimlerinin, üç kez kanseri yenen, dördüncüde hayata veda eden Tay’ın doğum günü olan 14 Mart’ta başlayacağı bildirildi.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen üç kez kanseri yenen Neslican Tay, son kez kansere yakalandığında da "Kaybedersem bile savaşarak kaybedeceğim" diyerek kanserle var gücüyle mücadele edeceğini dile getirmişti. Ancak Neslican'dan bu kez acı haber gelmiş ve 2019 yılı Eylül ayında hayatını kaybetmişti.

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