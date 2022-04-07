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Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi?

07.04.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu derviş mi oldu? sorusunun yanıtı ünlü oyuncunun dikkat çeken açıklaması sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bir dönem ünlü oyuncu ile eşi Neslihan Atagül’ün Bektaşi tarikatına katıldığı haberleri basında yer almıştı. Konuya ilişkin yöneltilen sorular üzerine ünlü isim, magazin muhabirlerine açıklamalarda bulundu. Peki Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi? İşte detaylar...

Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi?

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Bektaşi tarikatına katıldıkları yönünde basında yer alan haberler sonrası yeniden gündemde. Basın mensuplarının konuya ilişkin sorusu üzerine ünlü oyuncu bu durumun hava atılacak bir şey olmadığını, bu makamın kendilerine hediye edildiğini belirtti. Söz konusu açıklamanın ardından Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi? soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Ünlü çift ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

KADİR DOĞULU DERVİŞ Mİ OLDU?

Kadir Doğulu, oyuncu eşi Neslihan Atagül ile aynı dizide oynayacak.

Kadir Doğulu'nun Bektaşilik yolculuğuna çıktığı haberleri basında yer almıştı.

Kadir Doğulu, Arkadaşlar, beni tanıyanlar zaten bana ‘Derviş’ derler. Bir nedeni olabilir mi? Bana diyorlar ben demiyorum. Ayaküstü konuşulacak muhabbetler değil bunlar" ifadelerini kullanmıştu.

Basın mensuplarının konuya ilişkin yönelttiği sorular üzerine ünlü oyuncu Kadir Doğulu açıklamalarda bulundu.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN EŞİ KADİR DOĞULU TARİKATA MI GİRDİ?

Kadir Doğulu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bunlar çok değerli konular. Konu değil bu. Bu bir maneviyat. Biz de çok değerli bir söz var. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bize bu makam hediye edildi. Biz de yaşantımızda elimizden geldiğince evimizle, işimizle, duruşumuzla göstermeye çalışıyoruz zaten. Benim komşum bilir akrabalarım bilir. Bu havası atılacak bir şey değil. Bu bir makam."

Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi?

KADİR DOĞULU KİMDİR?

Kadir Doğulu, 19 Nisan 1982'de Mersin'de doğmuştur. Yiyecek içecek sektörüne olan ilgisiyle eğitim hayatı boyunca birçok işletmede çalışmıştır. Okan Üniversitesi Gastronomi bölümünde lisans öğrenimini tamamlamıştır. İşletmecilik yaptığı yıllarda Hande Yener ile tanışmıştır. Bunun ardından sanat dünyasına giriş yapmış, 2010 yılında oldukça beğeni kazanan Küçük Sırlar dizisinde rol oynamıştır. Ertesi yıl Pis Yedili dizisinde yeteneklerini sergilemiştir. 2013'te Neslihan Atagül ile Fatih Harbiye dizisinin başrollerini paylaşmıştır. Sevdam Alabora, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bana Sevmeyi Anlat, Babamın Günahları, Vuslat, Jet Sosyete gibi dizilerde rol alan oyuncu, 2013 yılında Bir Hikayem Var filminin başrolünü canlandırmıştır. 2016'da kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evlenmiştir.

Kadir Doğulu derviş mi oldu? Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu tarikata mı girdi?

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR?

20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Atagül, Belaruslu bir anne ve Çerkes kökenli bir babanın kızıdır. 8 yaşından beri oyuncu olmak isteyen dizi oyuncusu, 13 yaşında kayıt olduğu bir ajans sayesinde ilk reklam filminde görev almayı başardı. 2006 yılında Yaprak Dökümü ve ilk uzun metrajlı filmi olan İlk Aşk'da görev alan Atagül, Altın Koza Film Festivali'nde "Umut Veren Genç Kadın Ödülü"nü aldı. 2011 yılında Hayat Devam Ediyor ve Canım Babam dizisi; 2012 yılında ise "Araf" filminde rol alan oyuncu performansı ile göz doldurdu. 2013 yılında da Fatih Harbiye dizisinde rol alan oyuncu, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü de dahil pek çok ödül sahibidir.

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Kadir Doğulu Neslihan Atagül
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