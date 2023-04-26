Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı'

Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi anları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Neslihan Atagül'ün bu görüntülere dair ne diyeceği merak edilirken 2. Sayfa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

İddiaya göre karısına her fırsatta aşık olduğunu anlatan ama ortamlarda kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu uzun zamandır baş harfi 'S' olan bir kadınla birlikte yaşıyor.

"AİLESİNDEN İSTEMEYE GİTMİŞ"

Doğulu hakkında, 2. Sayfa'da "Kadına ev açmış hatta imam nikahı da yapmış bu durumu Neslihan da biliyormuş. Hatta kadını ailesinden istemeye gitmiş" denildi. Bu iddialar sosyal medyada bomba gibi düştü.



