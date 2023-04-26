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Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı'

26.04.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Neslihan Atagül'e aşkını her fırsatta anlatan oyuncu Kadir Doğulu bir barda kadınlarla samimi şekilde görüntülendi. Arkadaşı Aras Bulut İynemli'nin uyarılarına rağmen kadınlara sarılmaya devam eden Doğulu hakkında şoke eden bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre oyuncu başka bir kadınla birlikte yaşıyor.

Kadınlarla görüntülenen Kadir Doğulu hakkında bomba iddia! 'Birlikte yaşıyor, imam nikahı da kıydı'

Kadir Doğulu'nun kadınlarla samimi anları kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. İddiaya göre; Mekanda bulunan Aras Bulut İynemli arkadaşı Kadir Doğulu'yu uyardı. İyemli'nin uyarılarını dikkate almayan oyuncu eğlenceye kaldığı yerden devam etti.

Neslihan Atagül'ün bu görüntülere dair ne diyeceği merak edilirken 2. Sayfa'dan bomba bir iddia ortaya atıldı.

Ekran Alıntısı

İddiaya göre karısına her fırsatta aşık olduğunu anlatan ama ortamlarda kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenen Kadir Doğulu uzun zamandır baş harfi 'S' olan bir kadınla birlikte yaşıyor.

Bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü Bir kadınla sarmaş dolaş görüntüleri gündeme bomba gibi düştü

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"AİLESİNDEN İSTEMEYE GİTMİŞ"

Doğulu hakkında, 2. Sayfa'da "Kadına ev açmış hatta imam nikahı da yapmış bu durumu Neslihan da biliyormuş. Hatta kadını ailesinden istemeye gitmiş" denildi. Bu iddialar sosyal medyada bomba gibi düştü.


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Kadir Doğulu Neslihan Atagül sosyal medya

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