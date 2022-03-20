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Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli? Doğum gününü deterjanla kutladı, olay oldu! Fenomen Kadir Ezildi kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

20.03.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler hale gelen ve televizyon programlarında da yer alan Kadir Ezildi, son olarak yaptığı doğum günü kutlamasıyla gündem haline geldi. Temizlik konusundaki takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkileri, sempatik kişiliği ile dikkat çekmekte olan Kadir Ezildi, doğum gününü düğün gibi kutladı. Davetlilere deterjan dağıtan Ezildi'nin hayatı ve yaşı merak edildi. Peki Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli? Kadir Ezildi kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli? Doğum gününü deterjanla kutladı, olay oldu! Fenomen Kadir Ezildi kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusunda geliştirdiği takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin hayatı merak konusu oldu. Ezildi, televizyon kariyerinden önce bir hastanede arşiv görevlisi olarak çalışıyordu.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

19 Mart 1995 Konya doğumlu olan ve 24 yaşında olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olan Kadir, popülerliği sonrası televizyon ekranlarında da yer almıştır. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır. Evini çok seven Ezildi'nin annesinin ve erkek kardeşinin bu durumdan pek memnun olmadığı biliniyor.

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Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcamakta. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini anlatıyor. Market alışverişi esnasında ise temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor.

YERE KIL DÖKÜLECEK DİYE ERKEK KARDEŞİNE AĞDA YAPTIRDI

Ünlü fenomen, yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası. Çamaşır suyuyla olan ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" şeklinde açıklamıştı.

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EVİNE GELEN MİSAFİRLERİ ÖNCE BANYOYA GÖTÜRÜYOR

Evine gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Ardından misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında olan isim, tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı sebebiyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkularından biri.

KADİR EZİLDİ INSTAGRAM HESABI NEDİR?

En Hamarat Benim yarışmasını sunan Kadir Ezildi'nin instagram hesabı merak ediliyor. Kadir Ezildi'nin instagram hesabı 'kadir_ezildi' dir.

KADİR EZİLDİ'NİN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ünlü fenomenin şu an için bir sevgilisi olup olmadığı bilinmemekte.

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