Kadir Ezildi kimdir, aslen nereli? Doğum gününü deterjanla kutladı, olay oldu! Fenomen Kadir Ezildi kaç yaşında, sevgilisi kimdir?

Televizyon ekranlarında ve sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi geniş kitlelere ulaşarak herkesin sevgisini kazandı. Temizlik konusunda geliştirdiği takıntıları, ailesi ve komşularıyla olan ilişkilerini yansıtan videolarıyla tanınan Kadir Ezildi'nin hayatı merak konusu oldu. Ezildi, televizyon kariyerinden önce bir hastanede arşiv görevlisi olarak çalışıyordu.
19 Mart 1995 Konya doğumlu olan ve 24 yaşında olan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalışmıştır. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile beraber yaşamaktadır. Sosyal medyada paylaşmış olduğu videolarla popüler olan Kadir, popülerliği sonrası televizyon ekranlarında da yer almıştır. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamıştır. Evini çok seven Ezildi'nin annesinin ve erkek kardeşinin bu durumdan pek memnun olmadığı biliniyor.
Temizliğin yanı sıra düzen konusunda da takıntılı olan Kadir Ezildi, kazandığı tüm parayı temizlik malzemelerine ve evin dekorasyonuna harcamakta. Öyle ki evdeki mobilyaları kendi temizlik anlayışına uymadığı gerekçesiyle baştan aşağıya yenilediğini anlatıyor. Market alışverişi esnasında ise temizlik ürünlerinin olduğu reyonda çok fazla zaman geçiriyor.
Ünlü fenomen, yere kıl döküleceği gerekçesiyle erkek kardeşine ağda yaptıracak derecede takıntılı bir temizlik hastası. Çamaşır suyuyla olan ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" şeklinde açıklamıştı.
Evine gelen misafirlerin ilk olarak banyoya gitmelerini rica ediyor. Ardından misafirlerden ayaklarını yıkayarak çoraplarını değiştirmelerini istiyor. Temizlik konusunda takıntılı olduğunun farkında olan isim, tedavinin bu duruma bir çözüm olacağını düşünmüyor. Bu takıntısı sebebiyle evlenecek birini bulmakta zorlanacak olması ise annesinin en büyük korkularından biri.
En Hamarat Benim yarışmasını sunan Kadir Ezildi'nin instagram hesabı merak ediliyor. Kadir Ezildi'nin instagram hesabı 'kadir_ezildi' dir.
Ünlü fenomenin şu an için bir sevgilisi olup olmadığı bilinmemekte.
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