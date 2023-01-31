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Kadir Ezildi'yi kahreden haber! 'Hayatımın anlamını yitirdim, gözümün ışığı söndü!'

31.01.2023 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında yayınlanan En Hamarat Benim yarışması sunucusu Kadir Ezildi, anneannesi Gülhanım Kaplan'ı kaybettiğini duyurdu. ''Hayatımın anlamını yitirdim, gözümün ışığı söndü'' diyen Kadir Ezildi, yaşadığı acıyı takipçileriyle paylaştı.

Kadir Ezildi'yi kahreden haber! 'Hayatımın anlamını yitirdim, gözümün ışığı söndü!'

Geçtiğimiz günlerde anneannesiyle aynı apartmana taşınan Kadir Ezildi, aldığı acı haberle yıkıldı. Kadir Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan, yeni evinde 1 hafta bile oturamadan hayata gözlerini yumdu.

''BACIM, ARKADAŞIM, SIRDAŞIM GİTTİ''

Kadir Ezildi, kalp krizi geçiren anneannesinin ardından şunları söyledi:

Hayatımın anlamını yitirdim. Bacım, arkadaşım, annem, sırdaşım gitti. Gözümün ışığı söndü. 'Oyy Kadir dünya durdukça durasan' dedin bana ama sen durmadın. Asansörlü ev istedin, 'gezececeğim' dedin, ölünü bile merdivenle indirdiler anam. Yeni gelin gibi dizdiğim evine doymadın. Ben şimdi kimin kapısını çalayım, kime 'bacı' diyeyim ananem, gözümün ışığı.

''BEN SANA SARILMAYA KIYAMAZKEN SEN ELLERİMDE ÖLDÜN''

İçine mi doğdu da bana, 'benden razı mısın ana gurban, ben size iyi baktım mı' diye sordun. Bacı ben senden razıyım. Rabbim de razı olsun. Hayat devam edecek ama benim iki kolum da kırık, sen benim hep içimdesin. Yeni evimi görmeden eşyalarıma bakmadan, hayır duanı etmeden gitmedin. Ben sana sarılmaya kıyamazken sen ellerimde öldün. İçim taşıyor ananem ama amelinden öyle eminim ki sen orası için hep çalıştın. Ben dünyada rahat ettirdim seni Rabbim de Ahirette ettirsin.

Kadir Ezildi'nin acı günü! 'Hayatımın anlamını yitirdim, gözümün ışığı söndü!'

Kadir Ezildi, doğup büyüdüğü evden taşınarak, kendi dairesine yerleşmişti. Ezildi'nin anneannesi Gülhanım Kaplan da torunu Kadir Ezildi'ye yakın oturmak için aynı apartmana taşınmıştı. Gülhanım Kaplan, yeni evine yerleştikten 1 hafta sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Kadir Ezildi'nin acı günü! 'Hayatımın anlamını yitirdim, gözümün ışığı söndü!'

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