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Kadir Genç: "Her şeye rağmen o kupa buraya gelecek"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
04.03.2025 15:44
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Kocaelispor Basın Sözcüsü Kadir Genç, dün oynanan ve 1-1 sonuçlanan İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Genç, "Bu hatalar motivasyonumuzu asla düşürmeyecek, Süper Lig yolundaki güçlü adımlarımızda en ufak bir zafiyet oluşturmayacaktır. Taraftarımız sakin ve sabırlı olmalıdır. Her şeye rağmen o kupa buraya gelecek" dedi.

Kadir Genç: "Her şeye rağmen o kupa buraya gelecek"

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Kocaelispor’un sahasında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından kulüpten açıklama geldi. Körfez ekibinin Basın Sözcüsü Kadir Genç, hakem hatalarına tepkili olduklarını ancak sahada bunlara cevap vereceklerini ve taraftarlarından tam destek beklediklerini belirtti.

"SÜPER LİG’E DOĞRU YÜRÜYORUZ"

Hedeflerine adım adım yaklaştıkların aktaran Kadir Genç, "27 haftasını geride bıraktığımız Trendyol 1. Lig’de hedeflediğimiz gibi 2’nin üzerinde puan ortalamasıyla zirvede olmanın ve emin adımlarla Süper Lig’e doğru yürümenin mutluluğunu, gururunu yaşıyoruz. Gerek şampiyonluk, gerek play-off, gerekse de ligden düşmeme hedefiyle tüm takımların varını yoğunu ortaya koyduğu bu dönemde Kocaelispor olarak kadromuz ve oyun üstünlüğü ile taraflı tarafsız herkesin övgüsünü alıyoruz" dedi.

"HAKEM HATALARI BİZİ YILDIRAMAZ"

Hakem hatalarının motivasyonlarını düşürmeyeceğini belirten Genç, "Şunu bilmekteyiz ki, hakem hataları futbolun bir gerçeği. Ne yazık ki, Kocaelispor olarak bizler de zaman zaman bu hatalar nedeniyle mağduriyet yaşamaktayız. Ligin başındaki Amed FK maçı gibi, Gençlerbirliği maçı gibi, son oynadığımız İstanbulspor maçında da 2 puanımız elimizden alındı. Rakibimizin öncesinde faul kokan golü, ofsayttan iptal edilen golümüz, ne yazık ki puan kaybetmemize sebebiyet vermiştir. Koca sezonunda birkaç maçta bu tip hatalar olabilir. Fakat her şeye rağmen Kocaelispor taraftarı şunu bilmelidir; bu hatalar motivasyonumuzu asla düşürmeyecek, Süper Lig yolundaki güçlü adımlarımızda en ufak zafiyet oluşturmayacaktır. Taraftarımız sakin ve sabırlı olmalıdır. Kocaelispor, Türk futbolunun en önemli markalarından biri olarak gerek futboluyla gerek taraftarıyla gerekse de sağduyudan yana tavrı ile Türk futboluna katkı sunmaya devam edecektir. Söz verdiğimiz gibi, her şeye rağmen o kupa buraya gelecek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kocaelispor
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