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  4. Kadir İnanır'dan haber var! Hayat arkadaşı Jülide Kural son durumunu anlattı

Kadir İnanır'dan haber var! Hayat arkadaşı Jülide Kural son durumunu anlattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
31.08.2024 13:08
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Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır Beykoz'da yaşadığı evde 24 Mart sabahı hastalanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uzun süre yoğun bakımda kalan Kadir İnanır'in hastanedeki tedavisi bir süredir devam ediyor. Usta oyuncunun son durumu hakkında hayat arkadaşı Jülide Kural'dan açıklama geldi.

MYNET-Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Kadir İnanır 24 Mart sabahı evinde hastalanarak hastaneye kaldırılmış ve uzun süre yoğun bakımda tutulmuştu.

Yoğun bakımdan çıkarılan ancak hastanedeki tedavisine devam edilen Kadir İnanır'in sağlık durumu hakkında yeni bir açıklama geldi. İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural şu ifadeleri kullandı;

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YENİ AÇIKLAMA GELDİ

"Kadir İnanır sevgisini kalbinde taşıyan siz milyonlara; yeni gelişmeler doğrultusunda, gerçek bilgileri iletmekle kendimi yükümlü hissediyorum. Bildiğiniz üzere aylar süren hastane tedavi sürecinde çok olumlu gelişmeler olurken, bir anda enfeksiyon nedeniyle zorlu zamanlar da yaşanmadı değil. Ancak her seferinde Karadeniz’in gücünü, öfkesini, neşesini kısaca yaşama tutkusunu kalbinde taşıyan Fatsalı Kadir’in gücü bütün zorlukları aşmada hep kararlı oldu.

Bu vesileyle başta Prof. Dr. Uğur Türe olmak üzere Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nin doktorları ve sağlık çalışanlarına teşekkürü bir borç biliyoruz. Özen ve incelikle İyileşme sürecine verdikleri emek için hep minnettar kalacağız. Sağ olun, var olun!

kadir jülide

24 Mart’tan bu yana devam eden tedavi sürecini, 16 Ağustos itibari ile Koç Üniversitesi Hastanesi’nde sürdürme kararı aldık. Doktorlarımızın yönlendirmesi ile daha yoğun bir fizik tedavi programına dahil olmanın gerekliliği bu kararı almamızda temel teşkil etti. Eminim iyileşme süreci daha da hız kazanacaktır.

'MÜCADELEYE DEVAM'

Tüm bu mücadele sürerken kimi niteliksiz kanalların niteliksiz programları ya da tıklanarak para kazanma peşindeki zavallıların yalan haberlerine kulak asmamanızı rica ediyorum. Her tür kalitesizliğin kol gezdiği şu zamanlarda; bu ülkenin önemli bir sanatçısı olan ve sağlığı için mücadele eden Kadir İnanır’a bu niteliksizliği bulaştırmanın imkansızlığını siz de biliyorsunuz. Kadir’in isteğidir: Doktorları ve benim dışımda yapılacak hiçbir habere kulak asmayınız. Ve son söz. Mücadeleye devam" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jülide Kural Kadir İnanır
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