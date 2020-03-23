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Kadir İnanır'dan maskeli paylaşım! Beğeni yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 16:39 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta isimlerinden 70 yaşındaki Kadir İnanır, açtığı sosyal medya hesabı üzerinden maskeli bir fotoğrafını paylaştı ve Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın 'Soluk Mavi Nokta' kitabından satırları paylaştı.

Kadir İnanır'dan maskeli paylaşım! Beğeni yağdı

Pek çok ünlü isim gibi Kadir İnanır da koronavirüs önlemleri çerçevesinde kendisini ev karantinasına aldı. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla sürecin nasıl geçtiğini gösteren İnanır, hesabından maskeli bir karesini takipçilerine ulaştırdı ve altına da şunları yazdı:

“Üzerinde yaşayan herkes, binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin, her kahraman ve her korkak, uygarlığı kuran ve yıkan herkes, Her kral ve her köylü, aşka düşmüş her çift, her anne ve her baba, umut dolu her çocuk, her mucit ve her kaşif, her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı, her süper star her büyük lider, her Aziz ve her günahkar, türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.

Kozmik sahnenin küçük bir parçasında. Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün, birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar ? Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.”

Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok… En azından yakın gelecekte! Hoşunuza gitsin, gitmesin şu an için barınabileceğimiz başka bir yer yok! Carl Sagan-Soluk Mavi Nokta...”

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