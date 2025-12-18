Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı

İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, romantik ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor.
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Mert Demir’in Sarıkaya’nın omzundan öptüğü kare, kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti.
Sosyal medyada; Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'ya 'çok güzelsiniz', 'harikasınız', 'çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.
