Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı

İki yıldır birlikte olan Mert Demir ile Serenay Sarıkaya'nın aşkı tam gaz devam ediyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift yeni paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı
Öznur Yaslı İkier

İki yıldır birlikte olan ünlü şarkıcı Mert Demir ile oyuncu Serenay Sarıkaya, romantik ilişkileriyle sık sık gündeme geliyor.

Aşklarını gözlerden uzak yaşayan ikili zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı 1

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Mert Demir ile birlikte çekilen yeni karelerini sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı. Mert Demir’in Sarıkaya’nın omzundan öptüğü kare, kısa sürede takipçilerin dikkatini çekti.

Mert Demir aşka geldi! Serenay Sarıkaya peş peşe paylaştı 2

Sosyal medyada; Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'ya 'çok güzelsiniz', 'harikasınız', 'çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yapıldı.

Serenay Sarıkaya mert demir
