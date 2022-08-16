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Kadir İnanır’ın oyuncu yeğeni Levent İnanır: Dayım yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

16.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Kadir İnanır'ın kendisi gibi oyunculuk yapan yeğeni Levent İnanır, katıldığı bir programda çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Levent İnanır, "İzinden gittiğim dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım. Böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim” diyerek çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Dayısıyla 24 sene aynı evde yaşadıklarını ifade eden İnanır "Benim daha bir tane basında sakil haberim çıkmadı" dedi.

Kadir İnanır’ın oyuncu yeğeni Levent İnanır: Dayım yüzünden çocukluğumu yaşayamadım

Oyuncu Levent İnanır, haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan, sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu'nun yaptığı Haber Bahane programına konuk oldu. Levent İnanır, dayısı Kadir İnanır'a ve geçmişine ayrıntıları ilk kez paylaşarak flaş itiraflarda bulundu.

“KADİR İNANIR’LA 24 SENE AYNI EVDE YAŞADIK”

Sinema ve dizi oyuncusu olan Levent İnanır, bugüne kadar pek çok başarılı yapımda rol aldı. Erken yaşta babasını kaybettiği için dayısı Kadir İnanır'ın yanında büyüdüğünü söyleyen ünlü oyuncu verdiği röportajda o dönem hakkında şöyle konuştu:

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"DAHA BİR TANE SAKİL HABERİM ÇIKMADI"

"Kadir İnanır'la 24 sene aynı evde yaşadık, sonrasında da her gün beraberdik. Benim daha bir tane basında sakil haberim çıkmadı. Çocukken de, gençken de, evliyken de... Boşanalı 8 sene oldu bunu bile kimse bilmiyor. Bu bile gereksiz haber olmadı. Başka insanlar boşandığında bağıra bağıra duyurur hatta bir de kavga çıkartır. 21 senelik kariyerimde sadece küçük bir haberim çıktı. O da bir oyuncu arkadaşımla oturdum o zaman yapıldı. Sadece 5-6 kişi okumuştur. Bunun nedeni hem ilk aldığım terbiyeden sonra da Kadir dayıma olan saygımdan" dedi.

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“ATTIĞIM HER ADIMI DAYIMI DÜŞÜNEREK ATTIM”

Dayısı Kadir İnanır'ın adına leke sürülmemesi için çaba sarf ettiğini ve ona göre yaşadığını belirten Levent İnanır, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

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"Ben bir kere hakim karşısına çıktım. O da yanımda iki tane sinemacı kavga etti, beni de şahit gösterdiler. Prensipli yaşayan biriyim. Tabii ki benim de aykırılıklarım oldu. Benim de trafik cezam olabilirdi, bir kavgam olabilirdi. Benim hep bir otokontrolüm var. Attığım her adımı dayımı düşünerek attım. Aman onun adına leke sürülmesin dedim. Kendisine de senin yüzünden çocukluğumu yaşayamadım dedim. Dayım asla böyle bir şey istemedi bu benim terbiyemden ve görgümden oldu. Hayatım biraz Kadir İnanır'a vakfedilmiş gibi. Bundan pişman değilim, bu benim kaderimmiş. Böyle yaşanması gerekiyormuş. Şimdiki aklım olsaydı oyunculuğu düşünmezdim."

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Kadir İnanır Levent İnanır
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