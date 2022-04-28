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Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

28.04.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, geçtiğimiz gün basında yer alan ve magazin gündemine bomba gibi düşen haberler sonrası merak konusu oldu. Geçen yıl Kasım ayında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle uzun süre tedavi gören Kadir İnanır sevilisiyle görüntülendi. Peki Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? İşte ünlü sinema oyuncusunun, hayatı ve biyografisi...

Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı?

Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural, dün 2. Sayfa magazin programında ve medyada yer alan görüntüler sonrası merak konusu oldu. Ünlü isim, yürümekte zorluk çeken hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın koluna girerek destek oldu. Peki Kadir İnanır'ın sevgilisi Kadir İnanır'ın sevgilisi Jülide Kural kimdir? Jülide Kural nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Ünlü sinema oyuncusunun, hayatı ve biyografisi ve kariyerine ilişkin detaylar haberimizde...

KADİR İNANIR'IN SEVGİLİSİ JÜLİDE KURAL KİMDİR?

Jülide Kural 1965 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Jülide Kural, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümlerinden mezun olmuştur.

Daha sonra Almanya'da yaşamını sürdüren Jülide Kural, ülkeye dönerek AST, Dostlar Tiyatrosu, Kent Oyuncuları ve Tiyatro Stüdyosu'nda oyunculuk yaptı.

Süper Baba dizisiyle tanınan ünlü isim, Kadir İnanır'ın hayat arkadaşıdır.

JÜLİDE KURAL NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

57 yaşındaki ünlü oyuncu Jülide Kural, Adanalıdır. Jülide Kural çok sayıda, film ve tiyatro oyununda oynamıştır.

JÜLİDE KURAL HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Jülide Kural'ın oynadığı filmler:

Çınar Ağacı - 2010
Son Cellat - 2008
Sessiz Ölüm - 2002
Camdan Kalp - 1990
Yaban Gülü
Bütün Çocuklarım - 2004
Kurşun Kalem - 2000
Saygılar Bizden - 1993
Süper Baba - 1993
Yalnızlar - 1991
Çalıkuşu - 1986
Gönül Dostları - 1987
Küçük Mutluluklar
Şafak Yıldızları
Uğurlugiller - 1988
Nefes

JÜLİDE KURAL'IN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI NELERDİR?

İşte Jülide Kural'ın tol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Doğumgünü Partisi : Harold Pinter - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011
Bakhalar : Euripides - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010
Vişne Bahçesi : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2009
Frida : Beliz Güçbilmez - Tiyatro Ateş - 2004
İçimdeki Çığlık : Sofokles\Bertolt Brecht\Jean Anaouilh\Dario Fo\Anna Seghers\Ana Frang\Nâzım Hikmet\Zlata Filipoviç\Kemal Demirel\Prosper Merimee\Başar Sabuncu - Dostlar Tiyatrosu - 1995
Kan Kardeşleri : Willy Russell - Tiyatro Stüdyosu - 1991
Sevdalı Bulut : Nâzım Hikmet - Dostlar Tiyatrosu - 1991
Buruk Ezgi : Vaclav Havel - Dostlar Tiyatrosu - 1990
Bay Puntilla İle Uşağı Matti : Bertolt Brecht - Dostlar Tiyatrosu - 1987
Asiye Nasıl Kurtulur : Vasıf Öngören - Dostlar Tiyatrosu
Taziye : Murathan Mungan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1983

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Jülide Kural Kadir İnanır
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