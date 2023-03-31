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  4. Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Son noktayı koydu: Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece...

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Son noktayı koydu: Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece...

31.03.2023 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu Kadir İnanır'ın siyasete gireceği ve Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği adayı olacağı iddia edilmişti. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Kadir İnanır, uzun yıllardır birçok kez milletvekili teklifleri aldığını belirterek "Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kadir İnanır, Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacak mı? Son noktayı koydu: Ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece...

Ünlü oyuncular Mehmet Aslantuğ'un TİP'ten, İlyas Salman ise TKP'den milletvekili adayı olduklarını açıkladı. Yeşil Sol Parti'den milletvekilliği için teklif alan Kadir İnanır ise siyasete gireceği iddialarına son noktayı koydu.

"AKTİF SİYASET YAPMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Instagram hesabından açıklama yapan Kadir İnanır şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili halkımız; Uzun yıllardır birçok kez milletvekilliği teklifleri aldım. Tüm bu teklifler benim için kuşkusuz onur vericidir ama ülkemizde siyaset, halk tarafından saygın bir kurum haline gelmediği sürece aktif siyaset yapmayı düşünmüyorum. Saygılarımla."

kadirinanır

O partiden milletvekilliği teklifi gitti! O partiden milletvekilliği teklifi gitti!


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Milletvekili Kadir İnanır Oyuncu

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