SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Kadro dışı bırakılan Aboubakar konusun günden güne büyümeye devam ediyor! Kamerunlu oyuncu yönetimden görüşme talep etti

Kadro dışı bırakılan Aboubakar konusun günden güne büyümeye devam ediyor! Kamerunlu oyuncu yönetimden görüşme talep etti

16.12.2023 18:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Vincent Aboubakar yeni yönetim tarafından kadro dışı bırakılırken, Kamerunlu golcüden yeni bir hamle geldi. Aboubakar Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile görüşme talep etti. İşte detaylar...

Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

KMR Kamerun
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş'ta, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞME TALEP ETTİ

657b39e24e3fe109282b80a1

Beş oyuncunun hukuki gerekçeler sebebiyle takımla birlikte takımla birlikte idmanlara çıkmasına karar verilmişti. Bu durum beş oyuncunun af umutlarını artırdı. Cezalı oyuncuların sözcüsü olan Aboubakar, teknik direktör Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile görüşme talebinde bulundu.

AF KARARI ÇIKABİLİR

thumbs_b_c_198b1ee8b172527136e55b707d6bfbc3

Çalımbay, Aybaba ve Uçar üçlüsü konuyu Hasan Arat'a taşıdı. Hasan Arat futbolun başındaki isimlerin alacağı kararın arkasında olacağını söyledi. Bunun üzerine Samet Aybaba, kadro dışı kalan 5 oyuncudan savunma istedi. Savunmaların ardından Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar üçlüsünün de kabul etmesi halinde af kararının çıkabileceği öğrenildi.

Başkan Hasan Arat, bu görüşmelerin ve savunmanın ardından Divan Kurulu toplantısında 5 futbolcunun affedileceğini duyurdu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!
[RMV-10]
Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finaliTarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali
Anahtar Kelimeler:
son dakika aboubakar beşiktaş 10 rachid hedefi
En Çok Okunan Haberler
İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

İki ilde 'kara lahana' tepkisi! 'Dünyanın en kötü yemekleri' listesinde yer almıştı

'Devlet bankaya el koyacak' yalanıyla insanları kandırıp milyonlarca lira dolandırdı!

'Devlet bankaya el koyacak' yalanıyla insanları kandırıp milyonlarca lira dolandırdı!

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Tarihte bir ilk! Dünya kupasında Türk finali

Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!

Ağlayarak veda etmişti, Süper Lig'e geri dönüyor!

Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...

Acı ölüm! Futbolcu keşfi için Nijerya'ya gitmişti...

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Canlı yayında açıkladı! Olay olacak iddia…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Estetik ve konforun muhteşem uyumu: Adidas Planet Z OmegaE indirimde

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Türkiye gündemine yön vermişti! "Dilan ve Engin Polat çifti bana para teklif etti"

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Hopladı zıpladı yetmedi parende attı! Çizmelerini böyle denedi

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

Kaliteli bir montla kış dert olmaktan çıkar! Defacto montta büyük indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.