Kadro dışı bırakılan Aboubakar konusun günden güne büyümeye devam ediyor! Kamerunlu oyuncu yönetimden görüşme talep etti

Beşiktaş'ta, Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba'nın kararıyla kadro dışı bırakılan Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

GÖRÜŞME TALEP ETTİ

Beş oyuncunun hukuki gerekçeler sebebiyle takımla birlikte takımla birlikte idmanlara çıkmasına karar verilmişti. Bu durum beş oyuncunun af umutlarını artırdı. Cezalı oyuncuların sözcüsü olan Aboubakar, teknik direktör Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar ile görüşme talebinde bulundu.

AF KARARI ÇIKABİLİR

Çalımbay, Aybaba ve Uçar üçlüsü konuyu Hasan Arat'a taşıdı. Hasan Arat futbolun başındaki isimlerin alacağı kararın arkasında olacağını söyledi. Bunun üzerine Samet Aybaba, kadro dışı kalan 5 oyuncudan savunma istedi. Savunmaların ardından Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar üçlüsünün de kabul etmesi halinde af kararının çıkabileceği öğrenildi.

Başkan Hasan Arat, bu görüşmelerin ve savunmanın ardından Divan Kurulu toplantısında 5 futbolcunun affedileceğini duyurdu.





