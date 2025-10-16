SPOR

Kadro dışı kalmıştı, ortalık şimdi karıştı! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor, menajeriyle görüşme bile yapıldı

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Trabzonspor devreye girdi. Teknik direktör Fatih Tekke’nin kadrosunda görmek istediği milli futbolcu için bordo-mavili yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. Trabzonspor’un, İrfan Can’ın 3 milyon Euro’luk maaşını karşılamaya hazır olduğu belirtiliyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Fenerbahçe’de son haftalarda yaşanan gelişmelerin ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci’nin devre arası transfer döneminde takımdan ayrılabileceği iddiaları güçleniyor. Daha önce Beşiktaş’la anılan milli futbolcu için bu kez bir başka ezeli rakibin devrede olduğu öğrenildi.

RESMİ GİRİŞİMDE BULUNULACAK

Teknik direktör Fatih Tekke’nin özellikle kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki yıldız için bordo-mavili yönetimin temaslara başladığı öğrenildi. Trabzonspor’un, İrfan Can’ın Fenerbahçe’deki durumunu yakından izlediği ve şartların uygun hale gelmesi durumunda resmi girişimde bulunacağı bildirildi.

MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Kulüp kaynaklarına göre Karadeniz ekibi, yıldız futbolcunun 3 milyon Euro’yu bulan maaşını karşılamaya hazır olduklarını oyuncunun menajerine iletti. Fenerbahçe yönetiminin ise kadro dışı kalan oyuncularla ilgili nihai kararını devre arası öncesinde vermesi bekleniyor. İrfan Can Kahveci’nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:
