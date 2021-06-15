Kadroda değişiklik olacak mı? Şenol Güneş açıkladı

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesinde konuştu.

Galler maçının önemine değinen Güneş, "Kaybedilen maçın mazeretini yapmak istemiyorum, moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Galler maçı da yeni bir başlangıç olacak. İsviçre ve Galler maçları; İtalya maçının sonucu ne olursa olsun önemliydi. Şimdi Galler maçına odaklandık ve gerçek oyununu sergileyerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

Turnuvalarda performans değişiklikleri olabileceğini kaydeden teknik adam, "Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösterenler olduğu gibi yavaş başlayıp hızlı ilerleyenler de var; Yunanistan, Danimarka örnekleri de önümüzde. Gruptan 3'te 3 yapıp bir sonraki turda elenen takımlar da var; bunlar olağan şeyler. Takımların performansı değişiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

"İTALYA İYİYDİ VE BİZ DE KÖTÜYDÜK"

İtalya maçında kötü oynadığımızı vurgulayan deneyimli hoca, "Bizim son maçımızda İtalya ne kadar iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bunu kabul edebiliriz. Hollanda - Ukrayna maçını da izledik, futbol böyle bir şey. Oyun her an değişiklik gösterebilir. İspanya - İsveç maçını da gördük; İspanya çok pozisyon yakaladı ama skoru alamadı" diye konuştu.