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Kadroda değişiklik olacak mı? Şenol Güneş açıkladı

15.06.2021 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takımımızda Şenol Güneş, Galler maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Kadroda değişiklik olacak mı? Şenol Güneş açıkladı

A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesinde konuştu.

Galler maçının önemine değinen Güneş, "Kaybedilen maçın mazeretini yapmak istemiyorum, moral bozukluğu olacaktır ama her gün yeni bir başlangıç. Galler maçı da yeni bir başlangıç olacak. İsviçre ve Galler maçları; İtalya maçının sonucu ne olursa olsun önemliydi. Şimdi Galler maçına odaklandık ve gerçek oyununu sergileyerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

Turnuvalarda performans değişiklikleri olabileceğini kaydeden teknik adam, "Grup maçlarına çok hızlı başlayıp düşüş gösterenler olduğu gibi yavaş başlayıp hızlı ilerleyenler de var; Yunanistan, Danimarka örnekleri de önümüzde. Gruptan 3'te 3 yapıp bir sonraki turda elenen takımlar da var; bunlar olağan şeyler. Takımların performansı değişiklik gösterebiliyor." ifadelerini kullandı.

"İTALYA İYİYDİ VE BİZ DE KÖTÜYDÜK"

İtalya maçında kötü oynadığımızı vurgulayan deneyimli hoca, "Bizim son maçımızda İtalya ne kadar iyiyse, biz de o kadar kötüydük. Bunu kabul edebiliriz. Hollanda - Ukrayna maçını da izledik, futbol böyle bir şey. Oyun her an değişiklik gösterebilir. İspanya - İsveç maçını da gördük; İspanya çok pozisyon yakaladı ama skoru alamadı" diye konuştu.

"ÖNEMLİ OLAN GRUPTAN ÇIKABİLMEK"

Önemli olanın gruptan çıkmak olduğunu belirten teknik adam, "İtalya maçında hem bireysel performans olarak hem de oyun planı olarak kötüydük; burada da sorumluluk benim. Galler, bir önceki turnuvada yarı final oynadı. Onların da kazanmaya ihtiyacı var, bizim de ihtiyacımız var. Oyun formatları değişebilir. İtalya'nın bizden güçlü olduğunu biliyorduk ve bu güce karşı ne yapabileceğimizi görmek istedik, onu da göremedik. Şimdi sırada Galler maçı var, bu grup inişleri çıkışları olabilecek bir grup. 4 puan olur, 6 puan olur ama önemli olan gruptan çıkabilmek" mesajını verdi.

"KADRODA AZ DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Yapılan eleştirilere değinen Şenol Güneş, "Alınan kötü sonuç her zaman eleştirilir ve biz de her zaman üzerimize düşeni alırız. Oyuncu değişikliği hissi herkeste olabilir, futbolu izleyen herkesin bir görüşü vardır ve herkesin görüşünün örtüşmesi mümkün değil. İsimler üzerinden gitmek doğru değil. Cengiz ve İrfan'ı zaten ikinci yarı oyuna sürdük, burada tartışmaya gerek yok. Kaan mı oynar, Ozan mı oynar bakacağız. İtalya maçına çıktığımız kadro ile de Galler maçına çıkabiliriz. Galler maçında oynatmayacağımızı futbolcular kötü oyuncular değil, tüm futbolcularımız iyi futbolcular. İtalya maçında da oyuna sonradan giren futbolculardan tam istediğimizi alamadık... Kadroda değişiklikler olsa bile az olacağını düşünüyorum" dedi.

"HER ŞEY SON ANA KADAR DEVAM EDECEK"

Önemli bir maça çıkacağımızı kaydeden antrenör, "Galler maçı da final olacak, İsviçre maçı da final olacak. Galibiyet ya da mağlubiyetten sonra iş bitmeyecek. Her şey son ana kadar devam edecek diye düşünüyorum. Galler maçı bizim için belirleyici bir maç olacak, rakibimizi tanıyoruz ve kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

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