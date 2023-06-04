Kadroda sürprizler var! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Nef Stadyumu dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konu ediyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalacak mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia

GALATASARAY, LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekip, son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.

SARI-KIRMIZILILAR DERBİYE TAM KADRO

Galatasaray, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara döndü. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro...

SARI LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, dev müsabakada forma giyemiyor.

GALATASARAY KUPASINI ALACAK

Bu arada şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.



