Kadroda sürprizler var! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Nef Stadyumu dev bir karşılaşmaya sahne oluyor. Haftanın mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konu ediyor. Başlama düdüğü 19.00'da çalacak mücadeleye kısa bir süre kala ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Berkan, Zaniolo, Barış Alper, Kerem, Icardi.
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arao, Arda Güler, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Batshuayi, Valencia
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızlı ekip, son 2 haftasına girilen Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Ligde çıktığı 33 müsabakada kalesinde 27 gol gören Galatasaray, ligin en iyi savunma yapan takımı olarak dikkati çekiyor.
Galatasaray, Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak. Ligin 34. haftasındaki İstanbulspor mücadelesinde kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Nicolo Zaniolo, derbiyle sahalara döndü. Sakat futbolcusu bulunmayan Galatasaray, Zaniolo'nun da dönmesiyle derbide tam kadro...
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Bright Osayi-Samuel, dev müsabakada forma giyemiyor.
Bu arada şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı ekip, derbiden sonra kupasına kavuşacak. Karşılaşmanın ardından Nef Stadı'nda kupa töreni düzenlenecek. Tarihinin 23. Süper Lig şampiyonluğunu elde eden Galatasaray, maçtan sonra kurulacak podyumda zaferini kutlayacak.