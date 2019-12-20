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Kafa karıştıran paylaşım! Aniden evlenen Hanife hamile mi?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
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Bir süredir birlikte olan fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ile Kemal Ayvaz önceki gün apar topar nikah masasına oturdu. Bugün bir video paylaşan Kemal Ayvaz'ın "Nikah bizim içinde ani oldu" demesi akıllara hamilelik iddialarını getirdi.

Katıldığı evlilik programlarıyla kısa sürede yıldızı parlayan ve sonrasında başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan Hanife Gürdal, iki gün önce fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu. Ani evlilik kararıyla dikkatleri üzerine çeken çiftten Ayvaz'ın yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı.

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"NİKAH BİZİM İÇİNDE ANİ OLDU" SÖZLERİ KAFA KARIŞTIRDI

Hanife'nin eşiyle arabadan yayınladıkları videosunda "Nikah ani oldu evet. Hanife İzmir'li ben Trabzon'luyum. İki yerde düğün yapmamız çok zor olacağı için nikahı İzmir'de düğünü de Trabzon'da yapmaya karar verdik. Evlilik bizim içinde çok ani oldu ama mükemmel bir düğün yapacağız" dedi. Ayvaz'ın bahsetti ani nikah kararı ise akıllara Hanife'nin hamile olabileceği iddiasını getirdi.

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SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Sosyal medya hesabından kuaför salonunda paylaşım yaparak gelin olduğunu duyuran Hanife Gürdal, eşiyle nikah sonrası bir fotoğrafını paylaşarak "Hanife Ayvaz diyeceksiniz" dedi. Gürdal bu paylaşımın ardından sosyal medya hesabındaki adını "Hanife Gürdal Ayvaz" olarak değiştirdi.


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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Allah bu kadının sonunu hayır etsin. Hiç iyi bir örnek olmadı. Tabi kendi hayatı ama ne kapalı iken nede açıldıktan sonra sağlıklı bir karakter gösteremedi.
Bir ara pompacı değilmiydi bu ?
yılmaz morgül saçlı ne olduğu belirsiz biriyle evlenen yanık gelinden ne beklersiniz ki
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