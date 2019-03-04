YEMEK

Kafamızda deli sorular: Kan lekesi olan yumurtayı tüketmek doğru mu?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 04.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Yumurta, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde anne sütünden sonra en değerli besinlerin başında yer alır. Yüksek protein ve düşük kalorili oluşu, aynı zamanda ekonomiyi zorlamamasıyla da sıkça tüketilir. Mutfaklarımızın demirbaşı olan yumurtaların kimisinde kan lekesine denk gelmek mümkün. İşte bu alışık olmadığımız görüntü akıllara soru işareti yerleştirdi: "Kan lekeli yumurtaları yemek doğru mu?"

Kafamızda deli sorular: Kan lekesi olan yumurtayı tüketmek doğru mu?

Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulundurur.

İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.

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Tavuğun karaciğeriyle ilgili

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Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor.

Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.

Niçin kan lekesi var?

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Kan lekesi, yumurtanın bayat olduğu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmez, bunun sebebi ise yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damar sorunudur. Bunun nedenleri değişik olabilir.

Kümesteki hayvanların beslenme şekilleri gibi etkenler vardır. Ancak bu durum kümesin sağlıksız olduğu anlamına da gelmemektedir. Kısacası, kan lekeleri görünüş olarak hoş olmayabilir ama oldukça olağandır.

Kan lekelerinin ticari yumurtalarda görülmesi az olur. Çünkü bu yumurtalar piyasada çıkmadan önce özel bir yöntemle taranır ve sorunlu olarak ayıklanır. Andaç seyrek te olsa gözden kaçanlarda bu lekeler görülür.

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Ticariler dışındaki yumurtalarda, çiftliklerde aldığınız ürünlerde görülmesi daha sık yaşanır.

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