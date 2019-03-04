Kafamızda deli sorular: Kan lekesi olan yumurtayı tüketmek doğru mu?

Neredeyse her yemeğe girebilme özelliğiyle ülkemizde en çok tüketilen gıdaların başında gelen yumurta, anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan birçok besin öğesini içeriğinde bulundurur.

İçerdiği A, D, E ve B grubu vitaminlerinin yanı sıra kolin sayesinde de çeşitli vücut fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli rol oynayan ve çoğu zaman yumurta içerisinde görülen kan lekesine aynı zamanda kabukta da rastlanabilmektedir.

Tavuğun karaciğeriyle ilgili

Yumurtanın içeriği hakkında mevcut bilgiler ve uzmanların gözlemleri bu kan lekelerinin tavuğun karaciğeri ya da yumurtalığından gelen kan pıhtıları olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla yumurta henüz bayatlamamışsa ve tazeyse bu kan lekelerinin insana bir zararı olmuyor.

Bu arada, görülen kan lekelerinin yumurtayı bir bütün olarak ele aldığımızda %1 oranından fazla olmadığını görüyoruz.

Niçin kan lekesi var?

Kan lekesi, yumurtanın bayat olduğu veya uygun şekilde döllenmediği anlamına gelmez, bunun sebebi ise yumurta sarısının oluşumu sırasında tavuktaki bir kılcal damar sorunudur. Bunun nedenleri değişik olabilir.