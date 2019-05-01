Mynet Trend

Kafası bidona sıkışan yaralı köpeğe polis sahip çıktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 01.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta devriye gezen trafik polisleri tarafından kurtarılan yavru köpek tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş-Adana kara yolu üzerinde trafik ekipleri, kafasında bidonla dolaşan yavru köpeği fark etti. Nefes almakta zorluk çeken köpeğin kafasındaki plastik bidonu bıçakla keserek çıkaran polis, ayağından yaralı olan köpeği tedavisi için polis merkezine getirdi. Açlıktan ölmek üzere olan köpeğe mama veren polis, köpeğin tedavisi için veteriner çağırdı.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis Hüseyin Ateş, ''Adana yolu üzerinde görevdeyken seyir halindeydik. Köpeğin kafasındaki bidon ile yol kenarında dolaştığını gördük. Bunu polis olarak değil, insanı olarak da görsek yapardık. Müdahalemizi yaparak hayvanı sağ salim kurtardık. Birazdan da hayvan barınağına teslim edeceğiz'' dedi.

Yaralı köpek, veteriner tarafından emniyette yapılan ilk müdahalesinin ardından barınağa götürüldü. Barınağa götürülen köpeğe Garip ismi verildi. (İHA)

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Taşıyıcı annelikte patlama yaşanıyor!Taşıyıcı annelikte patlama yaşanıyor!
Durdurmak için aracın önüne atladıDurdurmak için aracın önüne atladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş adana köpek bidon

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Meteoroloji'den hava durumu açıklaması 1 Mayıs'da hava durumu

Makam aracını gelin arabası yaptı

Makam aracını gelin arabası yaptı

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

İlk kez kullandılar! ABD F-35'lerle hava saldırısı düzenledi!

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

Ünlü spiker Ece Üner'in Kerimcan Durmaz tepkisi sosyal medyayı salladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Uçak kazasının görüntüleri yayınlandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Dehşet anları kamerada! Ortalık savaş alanına döndü

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü

Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü

Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

Üniversite sınavını kazanamayan 25 genç intihar etti

'40 müslüman kadına zorla domuz yedirildi'

'40 müslüman kadına zorla domuz yedirildi'

Bu 'öpücük' aşırı sağcı bakanı tuzağa düşürdü!

Bu 'öpücük' aşırı sağcı bakanı tuzağa düşürdü!

İş yaşamı bizi öldürüyor mu?

Çalışma hayatıyla ilgili endişelendiren araştırma!

Bebek satmak normal mi?

Taşıyıcı annelikte patlama yaşanıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.