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Kafası plastik koniye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

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İLGİNÇ HABERLER  | 16.04.2019 11:06 | Son Güncelleme

Malezya’da 11 yaşındaki bir çocuğun kafası plastik koniye sıkıştı. Çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat uğraşı ile kurtarıldı.

Kafası plastik koniye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malezya’nın Sabah eyaletinde yer alan Kaula Penyu bölgesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki bir çocuğun kafası plastik koniye sıkıştı. Yaşanan olay amatör kameralara yansıdı.

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Görüntülerde, kafası plastik koniye sıkışan genci kurtarmaya gelen 5 itfaiye görevlisinin yoğun uğraşı görüldü.

Çocuğun kurtarıldığı belirtilirken; sosyal medyada yayınlanan görüntüler çok sayıda yorum aldı.


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koni itfaiye kafası sıkıştı Malezya

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