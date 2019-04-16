Kafası plastik koniye sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Malezya’nın Sabah eyaletinde yer alan Kaula Penyu bölgesinde meydana gelen olayda, 11 yaşındaki bir çocuğun kafası plastik koniye sıkıştı. Yaşanan olay amatör kameralara yansıdı.
Görüntülerde, kafası plastik koniye sıkışan genci kurtarmaya gelen 5 itfaiye görevlisinin yoğun uğraşı görüldü.
Çocuğun kurtarıldığı belirtilirken; sosyal medyada yayınlanan görüntüler çok sayıda yorum aldı.
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