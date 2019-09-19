Kafasında 10 santimetrelik 'şeytan boynuzu' çıktı!

Mahaa News'in haberine göre Rahli Köyü'nde bir çiftçi olan Shyam Lal Yadav, 2014'te başını bir yere çarptı. Sonrasında kafasında bir yumru fark eden adam, ilk başta yerel berberlerde çare aradı ve yumruyu kestirdi. Ancak topak büyümeye ve sertleşmeye devam edince Yadav, Sagar'daki hastaneye gitti. Yadal'ın doktoru Vishal Gajbhiye, “Başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığından ihmal etmiş” dedi.

TIRNAKTA BULUNAN MALZEME İLE AYNI

Oral ve Maksillofasiyal Patoloji Dergisi'ne göre Yadav, “kötü huylu” olmasına rağmen, genellikle zararlı olmayan bir tümör tipi olan yağsız veya kutanöz bir boynuz olarak adlandırılan şeye sahipti. Doktor Gajbhiye, “Boynuz keratinden oluştuğu için yani tırnaklarda bulunan malzemeyle aynı olduğundan, genellikle steril bir tıraş bıçağıyla çıkarılabilir” açıklamasında bulundu.

YADAV TAMAMEN İYİLEŞTİ

Ameliyattan sonra, “şeytan boynuzu” olan hastalar da radyasyon veya kemoterapi ile tedavi edilebilir ve cilt, bir zamanlar boynuz temeli olan yarayı kaplayacak şekilde onarılır, diyen Doktor Gajbhiye, Yadav'ın şimdi tamamen iyileştiğini de açıklamalarına ekledi.

NADİREN PENİSTE DE ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, şeytan boynuzunun genellikle cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde ortaya çıkan 'Sebaceous Horn' hastalığı olduğunu ve yüzde, kulaklarda, ellerde, ayak parmaklarda ve çok nadir durumlarda peniste bile ortaya çıkabildiğini belirtiyor.

