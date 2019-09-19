Mynet Trend

Kafasında 10 santimetrelik 'şeytan boynuzu' çıktı!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 19.09.2019 14:35 | Son Güncelleme

74 yaşındaki Hintli bir adamın kafatasının tepesinden 10 cm'lik bir “şeytan boynuzu” çıkarıldı. Hindistan'daki Madhya Predesh'in Sagar bölgesindeki Bhagyoday Tirth Hastanesinde çalışan doktorlar, adamın şimdilik iyileştiğini söylüyor.

Kafasında 10 santimetrelik 'şeytan boynuzu' çıktı!

Mahaa News'in haberine göre Rahli Köyü'nde bir çiftçi olan Shyam Lal Yadav, 2014'te başını bir yere çarptı. Sonrasında kafasında bir yumru fark eden adam, ilk başta yerel berberlerde çare aradı ve yumruyu kestirdi. Ancak topak büyümeye ve sertleşmeye devam edince Yadav, Sagar'daki hastaneye gitti. Yadal'ın doktoru Vishal Gajbhiye, “Başlangıçta, herhangi bir rahatsızlığa neden olmadığından ihmal etmiş” dedi.

TIRNAKTA BULUNAN MALZEME İLE AYNI

ieaieaui

Oral ve Maksillofasiyal Patoloji Dergisi'ne göre Yadav, “kötü huylu” olmasına rağmen, genellikle zararlı olmayan bir tümör tipi olan yağsız veya kutanöz bir boynuz olarak adlandırılan şeye sahipti. Doktor Gajbhiye, “Boynuz keratinden oluştuğu için yani tırnaklarda bulunan malzemeyle aynı olduğundan, genellikle steril bir tıraş bıçağıyla çıkarılabilir” açıklamasında bulundu.

YADAV TAMAMEN İYİLEŞTİ

Ameliyattan sonra, “şeytan boynuzu” olan hastalar da radyasyon veya kemoterapi ile tedavi edilebilir ve cilt, bir zamanlar boynuz temeli olan yarayı kaplayacak şekilde onarılır, diyen Doktor Gajbhiye, Yadav'ın şimdi tamamen iyileştiğini de açıklamalarına ekledi.

NADİREN PENİSTE DE ÇIKABİLİYOR

Uzmanlar, şeytan boynuzunun genellikle cildin güneşe maruz kalan bölgelerinde ortaya çıkan 'Sebaceous Horn' hastalığı olduğunu ve yüzde, kulaklarda, ellerde, ayak parmaklarda ve çok nadir durumlarda peniste bile ortaya çıkabildiğini belirtiyor.

Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve... Yok artık! Bir anda kontrolden çıktı ve...
7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!
Bir garip olay! Sıra beklerken göğsünü ısırdıBir garip olay! Sıra beklerken göğsünü ısırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tümör ameliyat ilginç haberler şeytan boynuzu boynuz

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Öğretmeni yüzünden intihar etti!

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü TV yıldızı evinde ölü bulundu

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

Ünlü sunucuya müstehcen fotoğraf şoku!

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginç olay! Rodeo boğasının üzerinde seks yapmaya çalışırken...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Kokular artınca ortaya çıktı! Yüzlerce fareyle yaşıyor

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Uçak, okyanusa çakıldı! O anlar kamerada

Sesleri duydu, yardıma koştu

Sesleri duydu, yardıma koştu

Okuyucu Yorumları 3 yorum
her mindarlik bu hindistanda arkadas...
Ne koydun le kafana
her pislik var ,leşin içinde yaşıyorlar bunlar normal
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

15 yaşındaki kızı suyun altında tutarak boğdu!

Eski bir otobüsü yüzme havuzuna çevirdiler!

Eski bir otobüsü yüzme havuzuna çevirdiler!

Evlilik dışı ilişki yasaklanıyor!

Evlilik dışı ilişki yasaklanıyor!

7 yıldır kapalıydı sırf onun için yeniden açıldı!

7 yıldır kapalıydı sadece onun için yeniden açıldı!

Orası tuvalet değil tatlım deyip göğsünü ısırdı!

Bir garip olay! Sıra beklerken göğsünü ısırdı

6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.