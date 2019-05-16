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Kafasını cam kavanoza sıkıştıran köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 16.05.2019 07:48 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde başı cam kavanoza sıkışan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay bugün saat 09.00 sıralarında Lüleburgaz ilçesinde kullanılmayan eski çöp döküm sahasında meydana geldi. Bir köpeğin başının cam kavanoza sıkıştığını gören vatandaşlar durumu 110 itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri keski yardımıyla köpeğin başını sıkıştığı cam kavanozdan kurtardı. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığı tespit edilen köpek hızla uzaklaşarak özgürlüğüne kavuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Lüleburgaz köpek kurtarma kavanoz

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