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Shinji Kagawa ve Gary Medel sosyal medyayı salladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 19.04.2019 09:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın sıkı dostları Shinji Kagawa ve Gary Medel, dün sosyal medyadan yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti.

Shinji Kagawa ve Gary Medel sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın sıkı dostları Shinji Kagawa ve Gary Medel, sosyal medyadan yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti. İkili snapchat uygulamasını kullanarak birbirlerinin tavşan maskeli fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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medel kagawa instagram Beşiktaş Spor Toto Süper Lig

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