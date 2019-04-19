Shinji Kagawa ve Gary Medel sosyal medyayı salladı

Beşiktaş'ın sıkı dostları Shinji Kagawa ve Gary Medel, sosyal medyadan yaptıkları esprili paylaşımlarla dikkat çekti. İkili snapchat uygulamasını kullanarak birbirlerinin tavşan maskeli fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.





