Çikolata denildiğinde akla genellikle kalın tabletler, dolgulu parçalar veya ince dilimler geliyor. Ancak Japonya'da geliştirilen bir tatlı, bu alışılmış görünümü tamamen değiştiriyor. MATTE Bottega del Cioccolato tarafından üretilen Corteccia, yalnızca 0,03 milimetre kalınlığındaki çikolata tabakasıyla dünyanın en ince çikolatası olarak öne çıkıyor. Özel bir makineyle şekillendirilen bu ürün, hem üretim tekniği hem de ağızda bıraktığı hisle dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN İNCE ÇİKOLATASI NASIL ÜRETİLDİ?

Japonya'nın Tokyo kentinde bulunan MATTE Bottega del Cioccolato, Şubat 2024'te Azabudai Hills Garden Plaza'da faaliyetlerine başladı. Markanın en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Corteccia, İtalyancada "ağaç kabuğu" anlamına gelen ismini görünümünden alıyor.

Corteccia'nın üretiminde kullanılan çikolata tabakası yalnızca 0,03 milimetre kalınlığında. Bu olağanüstü inceliğe ulaşmak için yerel bir makine uzmanıyla yaklaşık 1,5 yıl boyunca çalışılarak özel bir üretim makinesi geliştirildi.

İtalya'nın geleneksel katmanlı çikolatalarından ilham alınarak hazırlanan tatlı, tek bir ince çikolata tabakasının özel makinede bastırılıp rulo haline getirilmesiyle oluşturuluyor.

AĞIZDA ANINDA ERİYEN BİR DOKU HEDEFLENDİ

MATTE'nin kurucusu Matteo Sanclicca, Corteccia'yı geliştirirken alışılmışın dışında bir çikolata deneyimi sunmayı amaçladı. Ürünün tasarımında çikolatanın ağızda erimeye başladığı andaki dokusu ön plana çıkarıldı.

Silindirik bir dalı andıran, düzensiz ve ağaç kabuğu görünümündeki şekliyle hazırlanan Corteccia'nın en belirgin özelliği, dile temas ettiği anda erimeye başlaması. Böylece tüketicilere geleneksel çikolatalardan farklı bir ağız hissi sunulması hedefleniyor.

BENZERİNİ ÜRETMEK NEDEN BU KADAR ZOR?

Corteccia'nın sosyal medyada ilgi görmesinin ardından farklı üreticiler de benzer bir çikolata hazırlamayı denedi. Ancak ürünün elde edilmesini sağlayan özel makinenin benzersiz olması, taklit edilmesini zorlaştırıyor.

Habere göre bu üretim teknolojisi şu ana kadar yalnızca MATTE'nin Tokyo'daki atölyesinde bulunuyor. Çikolatanın 0,03 milimetrelik inceliğe ulaşmasını sağlayan özel makine, Corteccia'yı sıradan çikolatalardan ayıran en önemli unsur olarak gösteriliyor.