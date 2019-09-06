Kahkaha dolu bir komedi: Uslu Çocuklar

Altıncı sınıf öğrencisi üç yakın arkadaşın, okulu astıkları günün zıvanadan çıkması sonrası yaşadıklarını konu alan film kahkaha dolu bir komedi vadediyor. 12 yaşındaki Max, ilk öpüşme partisine davet edildikten sonra nasıl öpüşeceğini bilmediği için panikler. Bunun üzerine Max ile onun en yakın arkadaşları Thor ve Lucas, Max’in dokunması yasak olan babasına ait drone’u, öpüşen genç komşularını görüntülemek için kullanmaya karar verirler. Fakat işler garip bir şekilde ters gidince, drone imha edilir. Max’in babası eve dönmeden önce drone’u yerine koyabilmek için çaresizce okulu kıran çocuklar, içerisinde kazara uyuşturucu çaldıkları, paintball oynadıkları, polisten ve dehşet verici genç kızlardan kaçtıkları, uzun ve heyecan verici olmasının yanı sıra kötü kararların da olduğu bir maceraya atılırlar.

Vizyona girdiği hafta ABD’de en çok gişe yapan film olarak box office listesinin zirvesine yerleşen filmin oyuncu kadrosunda Jacob Tremblay, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Lil Rel Howery ve Will Forte gibi isimler yer alıyor. Superbad, Pineapple Express ve Sausage Party gibi filmlere imza atan Seth Rogen ve Evan Goldberg'in yapımcılığını üstlendiği, The Office dizisinin yazar ve yapımcıları Gene Stupnitsky ile Lee Eisenberg'in senaryosunu kaleme aldığı "Uslu Çocuklar" vizyondaki yerini aldı.



