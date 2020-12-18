Kahkaha tufanına hazır olun! Eddie Murphy’li Coming 2 America’dan ilk kareler çok eğleneceğimizin garantisi gibi

Eddie Murphy ilk kez 1988’de başrolünü üstlendiği komedi filmi Coming to America’nın devam filmi Coming 2 America’dan ilk görseller yayınlandı.

John Landis‘in yönettiği 1988 yapımı komedi filmi Coming to America, zengin bir Afrika ülkesi olan Zamunda’nın prensi Akeem’in hayatının aşkını bulmak için Amerika’ya gelmesiyle yaşanan birbirinden komik olayları konu alıyordu. Eddie Murphy‘nin Prens Akeem’i canlandırdığı film, çıktığı dönemin önemli komedi filmleri arasında gösterilmiş, kostüm ve makyaj dallarında Oscar adaylığı elde etmişti.

Yıllardır çekilmesi beklenen Coming to America, nihayet tam 32 yıl sonra devam filmine kavuşuyor. Bir yıl önce resmen duyurulan Coming 2 America’dan ilk fotoğraflar yayınlandı. Kenya Barris, Barry W. Blaustein ve David Sheffield'ın senaryosunu yazdığı filmin yönetmen koltuğunda Craig Brewer oturuyor.

COMİNG 2 AMERİCA OYUNCU KADROSU

Eddie Murphy ile beraber ilk filmde rol alan Arsenio Hall, Shari Headley, John Amos, James Earl Jones ile beraber filmin oyuncu kadrosunda Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha ve Bella Murphy gibi isimler de yer alıyor.

Eddie Murphy’li Coming 2 America, 5 Mart 2021’de Amazon Prime’da izleyici ile buluşacak.



