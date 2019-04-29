Kahraman çocuk, ablasını kolundan tutup çalınan araçtan atladı

ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Middletown bölgesinde meydana gelen olayda, 8 yaşındaki çocuk ve 10 yaşındaki ablasının arka koltuklarında oturdukları ve park halinde olan araç çalındı. Aracın hareket etmeye başladığını fark eden 8 yaşındaki çocuk, ablasını kolundan tutarak aracın arka kapısını açtı ve son anda atlayarak kurtuldu.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın birkaç metre ilerledikten sonra arka kapısının açıldığı ve çocuk ile ablasının atladıkları görüldü. Nita Coburn’un (69) ise torunlarını kurtarmak için aracın peşinden koştuğu görüldü.

Yerel medya, aracı çalan Hindistanlı Dalvir Singh’in uyuşturucu bağımlısı olduğunu belirtirken; hırsızın bir polis çevirmesinde yakalandığını duyurdu. Ayrıca, Singh’in ‘adam kaçırma, saldırı ve hırsızlık’ ile suçlandığı belirtildi.

(DHA)

