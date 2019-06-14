Kahraman Tavuk Uzayda filmi vizyonda!

Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.
İmamoğlu'ndan ortak yayın açıklaması! 'Buradan RTÜK'e ve Yıldırım'a sesleniyorum'
15'inci yüzyıldan kalma! Tam 100 bin dolar değerinde
13 yaşındaki çocuğun azı dişi üreme organından çıktı!
Antalya'da şaşırtan görüntü! 5 yıldızlı otellerin yanı başında...
Yemek borusundan çengelli iğne çıkardılar
Burayı görmek için dünyanın dört bir yanından geliyorlar!
Okuyucu Yorumları 0 yorum