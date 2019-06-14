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Kahraman Tavuk Uzayda filmi vizyonda!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SİNEMA TV  | 14.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Çocuklara karne hediyesi olarak sinemaya götürmek isteyen ebeveynler için bir tercih oluşturacak animasyon filmi Kahraman Tavuk Uzayda vizyona girdi.

Alex Orrelle ve Eduardo Schuldt'un yönettiği animasyon film "Kahraman Tavuk Uzayda", Condorito ve arkadaşlarının maceralarını sinema perdesine taşıyacak.

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Kahraman Tavuk Uzayda film sinema animasyon

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