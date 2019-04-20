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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan esnafı sevindirecek karar

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GÜNDEM  | 20.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçe esnafının yüzünü güldürecek bir karar aldı. Başkan Oğuz, belediyenin hizmet ve çalışmaları kapsamında alacağı tüm ürünlerin tamamının Kahramankazan’da faaliyet gösteren esnaftan sıra esasına göre temin edileceğini açıkladı.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan esnafı sevindirecek karar

Başkan Oğuz, yapılacak alışverişlerin ve satın alınacak ürünlerin tamamının ilçe esnafından temin edilmesinin yanı sıra, bunun sıra esasına göre yapılacağını kaydetti. Belediye, bu karar doğrultusunda ilçede faaliyet gösteren tüm esnaflardan sırayla alışveriş yapacak. Böylece, belediye ilçedeki tüm esnaflardan alışveriş yapmış olacak.

HERKES KAZANACAK YÜZLER GÜLECEK

Başkan Oğuz, bu uygulama sayesinde ilçedeki tüm esnafların yüzünün güleceğini belirterek, “Adaylık sürecinden bu yana söylediğimiz gibi, belediye başkanlığım süresince tüm alanlarda kazanan Kahramankazan’da yaşayanlar ve Kahramanakazan olacak. Bu kararımız da ilçemizdeki esnafa katkı sağlayacak. Böylece kaynaklarımız yine ilçemizde kalmış olacak ve ilçemiz ekonomisine katkı sağlayacak. Yalnızca ilçemizin değil, ülkemizin de var olmasının önemli unsurlarından olan esnaflarımızın her zaman yanında olacağız. Esnafımıza Kahramankazan Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği vereceğiz” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kahramankazan serhat oğuz

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok doğru bir karar bence başkanı tebrik ediyorum. Diğer başkanlardan örnek oldu.
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