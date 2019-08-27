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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eski makam aracını satışa çıkardı

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HABER  | 27.08.2019 21:22 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 2009'da bir bankanın 'Şartlı bağış' olarak verdiği ve eski belediye başkanlarınca makam aracı olarak kullanılan 2010 model lüks aracın tasarruf tedbiri kapsamında satışa çıkarıldığını açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eski makam aracını satışa çıkardı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 10 yıl önce, 2007 ve 2000 model iki otomobili 110 bin TL'ye mevduatı bulunduğu bankaya verip karşılığında 350 bin TL değerinde lüks otomobil aldı. 1 Eylül 2009'dan itibaren dönemin Belediye Başkanları Mustafa Poyraz ve Fatih Mehmet Erkoç tarafından kullanılan makam aracı, 10 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturan Hayrettin Güngör'ün talimatıyla satışa çıkarıldı.

Belediye, aracın tasarruf tedbirleri kapsamında satışa çıkarıldığını, satışın da ihale yoluyla yapılacağını açıkladı. İhale 3 Eylül Salı günü saat 14.15'te Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak. Bugüne kadar 377 bin kilometre yol kat eden makam otomobilinin muhammen bedeli 240 bin TL artı vergiler olarak belirlenirken, ihaleye girecek olanların 7 bin 200 TL geçici teminat yatırmaları gerektiği bildirildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi makam aracı

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