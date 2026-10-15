Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Sitenin 196 park yerini satın aldı! Komşularına daha pahalıya satınca ortalık karıştı

Çin’de yaşayan bir kadın, 2 milyon dolar ödeyerek bulunduğu sitedeki 196 otopark yerini satın aldı. Bölgenin gelişmesiyle birlikte değer kazanan park alanlarını komşularına yüksek fiyatlardan kiralamaya ve satışa çıkarmaya başlayan kadın, site sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Taraflar soluğu mahkemede aldı.

Sitenin 196 park yerini satın aldı! Komşularına daha pahalıya satınca ortalık karıştı
Gökçen Kökden

Çin'in Hunan eyaletinde, İsmi açıklanmayan site 2018 yılında tamamlanarak satışa çıkarıldı. Ancak o dönemde çevrede mağaza, okul ve toplu taşıma gibi temel imkanların yeterli olmaması nedeniyle projeye ilgi oldukça düşüktü. Dairelerin yanı sıra otopark yerlerine de beklenen talep oluşmadı.

196 OTOPARK YERİNE 2 MİLYON DOLAR ÖDEDİ

Sitenin 196 park yerini satın aldı! Komşularına daha pahalıya satınca ortalık karıştı 1

Wu soyadlı bir kadın ise bölgenin geleceğinin farklı olacağını düşündü. Kadın, projenin toplam otopark kapasitesinin yaklaşık yüzde 40'ına karşılık gelen 196 park yerini 14 milyon yuan, yani yaklaşık 2 milyon dolar karşılığında satın aldı. O dönemde nakit sıkıntısı yaşayan proje geliştiricisi de toplu satışa onay verdi.

Wu'nun öngörüsü ilerleyen yıllarda gerçekleşti. Bölgenin hızla gelişmesiyle sitedeki konutlar satılırken park yerlerine olan talep de arttı.

PARK YERLERİNE KİLİT TAKTIRDI

Wu, satın aldığı alanların başkaları tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla park yerlerine kilitler taktırdı. Ardından bazılarını aylık 500 yuan (yaklaşık 75 dolar) karşılığında kiralamaya başladı. Bu rakam, proje geliştiricisinin 2018 yılında belirlediği kira bedelinin yaklaşık iki katıydı. Site sakinleri kira ücretinin 300 yuana düşürülmesini talep etti ancak Wu bu isteği kabul etmedi.

BAZILARINI YÜZDE 80'E VARAN FARKLA SATIŞA ÇIKARDI

Wu daha sonra park yerlerini yaklaşık 100 bin yuan (15 bin dolar) fiyatla satışa çıkardı. Bazı park alanlarının satış fiyatı, ilk satın alındıkları değerin yüzde 80 üzerine kadar çıktı.

Otopark sıkıntısı yaşayan site sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Park alanlarının sitenin temel ihtiyaçlarından biri olduğunu savunan bazı sakinler, tek bir kişinin çok sayıda otoparkı satın alarak daha yüksek fiyatlarla satmasının doğru olmadığını ileri sürdü.

Taraflar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için bir kamu görevlisi devreye girdi ancak arabuluculuk girişiminden sonuç alınamadı. Bunun üzerine bir grup site sakini bir araya gelerek Wu'ya karşı dava açtı.

MAHKEMEDEN KADIN LEHİNE KARAR

Site sakinleri, Wu ile proje geliştiricisi arasında yapılan satış sözleşmesinin iptal edilmesini istedi. Ancak Changsha'daki yerel mahkeme Şubat 2024'te Wu'yu haklı buldu. Mahkeme, otopark yerleri satışa çıkarıldığında site sakinlerinin de bunları satın alma imkanına sahip olduğunu ancak bu haklarını kullanmadıklarını belirtti.

Kararda Wu'nun diğer alıcılar gibi beklemeyi tercih etmek yerine finansman sağlayarak yatırım yaptığı ve piyasa riskini kendi üzerine aldığı vurgulandı. Ayrıca bir kişinin sahip olabileceği otopark sayısını sınırlayan herhangi bir yasal düzenleme bulunmadığı ifade edildi. Böylece 196 park yerinin toplu şekilde satın alınmasının hukuka uygun olduğuna hükmedildi.

Olayın Çin'de sosyal medyada yeniden gündeme gelmesi ise tartışmaları alevlendirdi. Bazı kullanıcılar kadının doğru zamanda risk alarak yatırım yaptığını savunurken, bazıları da site içerisindeki park yerlerinin öncelikle burada yaşayanların ihtiyacını karşılaması gerektiğini dile getirdi.

Görseller temsili olarak yapay zeka tarafından üretilmiştir.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ekranını tamir ettirmek servet değerinde! İşte o ücretlerEkranını tamir ettirmek servet değerinde! İşte o ücretler
GTA 6 ile ilgili dudak uçuklatıcı ayrıntılar ortaya çıktı!GTA 6 ile ilgili dudak uçuklatıcı ayrıntılar ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Çin komşu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul’da 41 yılın yağış rekoru: Metrekareye 242 kilogram düştü

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'u vuran selden acı haberler geldi: 2 kişi hayatını kaybetti

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Fenerbahçe Aston Villa'ya farklı yenildi! Fatura onlara kesildi...

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Murat Boz ve Demet Özdemir mahsur kaldı! "Her yer sular altında"

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Taksitli alışverişte yeni dönem: Resmi Gazete'de yayımlandı

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

Kasa kasa Gürcistan'a yola çıktı: 3 gün sonra market raflarında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.