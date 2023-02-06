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Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi! Karşılaşma iptal olacak mı?

06.02.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Özellikle Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya'da hissedilen deprem yıkıcı hasarlara ulaştı. Süper Lig'de Pazar günü oynanacak Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, bu karşılaşmanın ertelenmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi! Karşılaşma iptal olacak mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi saat 04.17'de 7.4 büyüklüğündeki depremle salladı. Bu deprem birçok ilden hissedildi. Yaşanan bu hadisenin ardından peş peşe artçı depremler de meydana geldi. Birçok yapıda hasar olduğu açıklanırken gözler pazar günü oynanacak Galatasaray maçına çevrildi.

GAZİANTEP'TE BİRÇOK BİNA YIKILDI

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Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası bölgedeki bazı binalar yıkıldı.

GÖZLER MAÇA ÇEVRİLDİ

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Galatasaray'ın pazar günü Gaziantep'te oynayacağı maçın ertelenmesi gündeme geldi. TFF'den bu konuyla ilgili açıklama gelmezken gözler Gaziantep'e çevrildi.

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