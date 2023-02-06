Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sonrası gözler Gaziantep FK-Galatasaray maçına çevrildi! Karşılaşma iptal olacak mı?

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi saat 04.17'de 7.4 büyüklüğündeki depremle salladı. Bu deprem birçok ilden hissedildi. Yaşanan bu hadisenin ardından peş peşe artçı depremler de meydana geldi. Birçok yapıda hasar olduğu açıklanırken gözler pazar günü oynanacak Galatasaray maçına çevrildi.

GAZİANTEP'TE BİRÇOK BİNA YIKILDI

Kahramanmaraş'ta 7,4, Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrası bölgedeki bazı binalar yıkıldı.

GÖZLER MAÇA ÇEVRİLDİ

Galatasaray'ın pazar günü Gaziantep'te oynayacağı maçın ertelenmesi gündeme geldi. TFF'den bu konuyla ilgili açıklama gelmezken gözler Gaziantep'e çevrildi.

