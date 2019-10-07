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Kahramanmaraş'ta otobüs durağında bekleyen şahsa silahlı saldırı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
VİDEO  | 07.10.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki bir şahıs silahlı saldırı sonucunda ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırı anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, Adnan Menderes Bulvarı ile Söğütlü Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre, durakta otobüs bekleyen 46 yaşındaki Şenel Barut isimli şahsın yanında duran bir hafif ticari araçtaki kimliği belirsiz kişi, tabanca ile Barut’a ateş açtı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Barut, kanlar içerisinde yere yığılırken silahlı saldırıyı gerçekleştirilen araç ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Barut’un yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yetişti. Olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 46 yaşındaki Barut, burada doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Olayda hayatını kaybeden Şenel Barut’un Göksun ilçesine bağlı Keklikoluk Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayın, geçtiğimiz temmuz ayı içerisinde Keklikoluk Mahallesi eski muhtarı Hasan Kandil’in öldürülmesi ile bağlantısı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak modeli ve plakası belirlenen araç ile silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, durakta otobüs bekleyen Şenel Barut’un önünde duran araçtan peş peşe ateş edildikten sonra Barut’un yere düşüşü ve aracın da hızla kaçtığı görülüyor.

(İHA)

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Kahramanmaraş silahlı saldırı otobüs durağı

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