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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim öğretim başladı

27.03.2023 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde depremden 49 gün sonra eğitim öğretim başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde öğrenciler 49 gün sonra dersbaşı yaptı.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 3 bin 101 öğrencinin kaydının bulunduğu Andırın ilçesindeki okullarda tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanması sonrasında öğrenciler için ders zili çaldı.

Okullarının merdivenini Türk bayraklı balonlarla süsleyen Tufanpaşa İlköğretim Okulu'ndaki öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı.

Yaklaşık 278 öğrencisi bulunan okulda öğrencilerin büyük bölümünün geldiği gözlendi.

Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6 Şubat'ta başlaması planlanan eğitim öğretim, depremler nedeniyle ertelenmişti.

Öte yandan Kahramanmaraş'ın 9 ilçesinde eğitim ve öğretimin başlama tarihinin valilik tarafından açıklanacağı öğrenildi.

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