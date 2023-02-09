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Kahramanmaraşlı Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran evi yıkılan ailesi için yardım istedi

09.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından enkaz altındaki vatandaşların bulunmasına yardımcı oluyor. Aslen Kahramanmaraşlı olan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın teyzesi de depremde evini kaybeden vatandaşlar arasında yer aldı.

Kahramanmaraşlı Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran evi yıkılan ailesi için yardım istedi

Survivor'a katılarak milyonların tanıdığı bir isim haline gelen ve bir süredir yurt dışında yaşayan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla depremzede akrabaları için yardım istedi.

''ANNEMİ ARAYIN, HEMEN ULAŞIN''

Maraş'taki aile üyelerinin soğuk hava koşullarında sokakta kaldığını söyleyen Turabi Çamkıran, bölgeye yakın vatandaşlardan yardım istedi. Çamkıran, ''Sevgili teyzem ve ailesi Elbistan'da mahsur kaldı. Evleri yıkık! Biliyorum hepiniz bir yerlere koşturuyorsunuz ama illa ki bir kişi boştur. Lütfen biri teyzeme çadır yetiştirsin. Benim seyahat etmem yasak. Yoksa çoktan sırtımda çadırla orada olmuştum. Geç olmadan çıkın yola, annemi arayın, hemen ulaşın!'' ifadelerini kullandı.

Uzun zamandır ABD'de ikamet eden ve sağlık sorunları nedeniyle seyahate çıkamadığını söyleyen Turabi Çamkıran, memleketi Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrası üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi:

''Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım, parçalanmadım, yıkılmadım ve de çaresiz kalmadım. Geçmiş olsun Canım Türkiye'm''

Kahramanmaraşlı Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran: Hayatım boyunca hiç bu kadar ağlamadım


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