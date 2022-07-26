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Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

26.07.2022 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınlarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi yakınları olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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