Kahramanmaraş'ta çıkan örtü yangını söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangınında 4 hektarlık alan zarar gördü.

Kılılı Mahallesi Dam Obası mevkisinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın etkisiyle yayılan yangına 4 arazöz, 3 su tankeri, 1 greyder ve belediyeye ait itfaiye araçlarıyla müdahale etti.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangında 4 hektar alan zarar gördü.

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