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Kahramanmaraş'ta cuma namazı tarihi Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı

03.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta cuma namazı, minaresi yıkılıp bir bölümü hasar gören, Milli Mücadele döneminde bağımsızlık ateşinin yakıldığı Ulu Cami'nin yanındaki alanda kılındı.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çok sayıda yapıda olduğu gibi camilerde de hasar meydana geldi.

Şehrin yaklaşık 500 yılına şahitlik eden, Milli Mücadele döneminde kentte bağımsızlık ateşinin yakıldığı yer olarak bilinen Ulu Cami (Cami-i Kebir) de depremde hasar gördü.

Minaresi yıkılan ve bir bölümü hasar alan camiye girilememesi nedeniyle cemaat, caminin yanındaki alanda cuma namazını kıldı.

Namaza kentte görevlendirilen polis ve askerler ile ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran gönüllülerden de katılanlar oldu.

"Müslümanlar Birbirinin Umududur" başlıklı hutbenin okunduğu namazda, depremlerde yaralananların şifa bulması ve yaşamını yitirenler için dua edildi.

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