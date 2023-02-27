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Kahramanmaraş'ta depremde kısmen çöken fabrikada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

27.02.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Kahramanmaraş'ta bir bölümü çöken fabrikada 1 işçi öldü, 4 işçi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta depremde kısmen çöken fabrikada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Ferhuş Mahallesi'nde bulunan ve 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar alan metal mutfak eşyası fabrikasından malzeme çıkaran işçiler, merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

Fabrikanın bir kısmında meydana gelen çökme sonucu 5 işçi göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arama kurtarma çalışmasında kimliği henüz belirlenemeyen bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaralı olarak çıkarılan 4 işçi, Necip Fazıl Şehir Hastanesi ile Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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deprem İşçi Kahramanmaraş Dulkadiroğlu fabrika

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