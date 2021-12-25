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Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

25.12.2021 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki inşaatta su tesisatı çalışması yapan Eyüp Aslan (36) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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