Kahramanmaraş'ta elektrik akımına kapılan işçi öldü

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki inşaatta su tesisatı çalışması yapan Eyüp Aslan (36) elektrik akımına kapıldı.

Ağır yaralanan Aslan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Aslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz