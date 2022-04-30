Kahramanmaraş'ta firari hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri "Başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 10 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.D'nin (31) Necip Fazıl Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Ekipler hükümlüyü kovalamaca sonucu yakaladı.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen hükümlü cezaevine gönderildi.



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