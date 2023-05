Kahramanmaraş'ta tarım alanlarının sulanmasında kullanılan havuz depremde zarar gördü

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin fay hatlarının geçtiği tarım arazilerinde yarıklar meydana geldi, bazı köy ve bağ evlerinde hasarlar oluştu.

Fay hattındaki bazı köy evleri ise adeta yarılan toprakla birlikte ikiye ayrıldı.

Bunun yanında zeytin, badem, incir ağaçları ile çeşitli sebzelerin bulunduğu tarım arazilerinin sulanması için kullanılan havuz ve göletlerde de hasar oluştu.

Yarılmalar ve toprak kayması nedeniyle kot farkının yaklaşık 1 metreyi bulduğu bazı arazilerde tarla ve bahçelerde ise 5-6 metre genişliğinde çökmeler yaşandı.

Kahramanmaraş'ın Türkeli ile Gaziantep'in Nurdağı ilçelerinin sınırındaki Bademli köyünde de yaklaşık 400 dekarın sulanmasında kullanılan havuzda yarıklar meydana geldi.

400 ton su kapasiteli havuzdaki sular zeminde oluşan yarıklardan aktı.

Bölgede tarımla geçimini sağlayan çiftçiler havuz yeterli dolulukta olmadığı için ürünlerini sulayamıyor.

"SEBZE EKME ZAMANI, SU OLMADIĞI İÇİN SIKINTI YAŞIYORUZ"

Bademli Mahallesi sakinlerinden 58 yaşındaki Burhan Bahar, AA muhabirine, fay hattının zeytin bahçesinden geçtiğini söyledi.

Depremde zeytinliğinde 7-8 metre aralıklarla yaklaşık birer metre derinliğinde 2 yarık oluştuğunu belirten Bahar bazı zeytin ağaçlarının da kökünden çıkarak devrildiğini ifade etti.

Bahar, bölgede yaklaşık 400 dönümlük arazinin sulanması için kullanılan sulama havuzunun depremden hasar gördüğünü anlatarak "Ne yapalım Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Bu yüzyılın felaketi. Mahallede yaklaşık 60 yıl önce yapılan havuzumuz vardı. Önünde 400 dekar bir arazimiz var. Bu araziyi o havuzdan suluyoruz. Şu anda sebze ekme zamanı. Su olmadığı için biz de biraz sıkıntı yaşıyoruz. Depremin ardından havuz hasar aldı." dedi.

Sulama havuzunun farklı yerlerinde çatlaklar oluştuğunu aktaran Bahar, "Havuz 3-5 yerinden çatladı. Su tutmuyor. Ancak yarım metre su birikintisi oluyor. O sular da tabandan kayıyor. Yetkililerden ricamız havuzun bir an önce onarılmasını ve su tutmasının sağlanması." diye konuştu.

Bahar, 400 dekarlık arazide zeytinlik, incir ağaçları, sebze ve değişik meyve bahçeleri ile buğday tarlaları olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Depremin ardından arazide kayma oldu. Zeytin sıraları bile 1-2 metre kaymış. Küçük havuzumuz da yaklaşık 3 metre kaymış. Biz asrın felaketinden böyle bir darbe yedik. İnşallah bir daha başımıza gelmez. Devletimiz büyüktür, milletimiz güçlüdür. İnşallah bunların hepsini başarıyla aşacağız."

Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki İsmail Çiçek de depremin ardından arazilerinin yaklaşık 1 metre çöktüğünü anlattı.

Çiçek, arazisinin yaklaşık 2,5 metre doğuya kaydığını belirterek "Bölgede 400 tonluk havuzumuz var. Havuzun her tarafı çatlamış. Su tutmuyor. Havuzun bir an önce tamir edilmesini istiyoruz. Yeni dikilen fidanlar var. Hepsi kuruma tehlikesiyle karşı karşıya. Su olmazsa her an kuruyabilir." dedi.