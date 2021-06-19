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  4. Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti

Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti

19.06.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin oğlu olan oyuncu ve seslendirme sanatçısı Avni Burak Yenice'nin beyin damarındaki çatlama sonucu hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu.

Kahreden ölüm! Genç oyuncu Avni Burak Yenice beyin damarı çatlaması sonucu hayatını kaybetti

Sanat dünyası, çok genç bir üyesini kaybetmenin acısını yaşıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan Genel Sekreter Yardımcısı Osman Can Yenice'nin de oğlu olan Avni Burak Yenice(30), beyin damarında çatlama nedeniyle hayatını kaybetti.

SENDİKA'DAN AÇIKLAMA YAPILDI

Oyuncu Sendikasının duyurduğu acı haber sanat camiasını yasa boğdu. Oyuncu Sendikası'ndan vefatla ilgili açıklamada, "Sevgili üyemiz, genç meslektaşımız Avni Burak Yenice hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun" denildi.

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