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Kahtalı Mıçe'den üzen haber geldi! Gırtlak kanserine yakalandı... "Ekonomik sıkıntılar yaşıyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.05.2024 13:02
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'Kahtalı Mıçe' lakabıyla ünlenen usta şarkıcı Mustafa Aslan'dan kötü haber geldi. Gırtlak kanserine yakalandığı ortaya çıkan 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kahtalı Mıçe'den üzen haber geldi! Gırtlak kanserine yakalandı... "Ekonomik sıkıntılar yaşıyor"

Büyük depreme memleketi Adıyaman'da yakalanan ve çok sayıda akrabasını kaybeden Kahtalı Mıçe zor günler geçiriyor. "Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz. Yaşadığıma sevinemiyorum" diyen sanatçı sağlık sorunları yaşıyor.

'Felaket Tellalı' olarak tanınan Onur Akay, Kahtalı Mıçe'nin gırtlak kanserine yakalandığını duyurdu ve detaylı bilgiler verdi.

Kahtalı Mıçe' lakabıyla ünlenen Mustafa Aslan'dan üzen haber geldi. Sağlığı konusunda sıkıntılı günler geçirdiği belirtilen 71 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısının, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

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"KEMOTERAPİ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR"

Akay "Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya’da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin" açıklamasıyla usta oyuncunun sevenlerini üzdü.


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