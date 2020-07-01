Kahvaltı Sevdalısı: Acuka yapılışı

Bu tadına doyulmaz tarif için, domates salçası ve biber salçasının yanında ince çekilmiş ceviz içi, zeytinyağı, ekmek içi, susam, özenle rendelenmiş sarımsaklar ve baharat çeşitlerimizin de elimizin altında bulunması gerekiyor.

Acuka dururken kakaolu fındık kremaları ve soslu atıştırmalıklar gibi şeyler de nedir diye soruyor insan kendi kendine. Acukayı kahvaltıda pişirdiğiniz yumurtaya ya da sosise katabileceğiniz gibi, öğlen veya akşam yemeklerinde yapacağınız makarnanızda sos olarak da kullanabilir ve yemeklerinizde farklı tatlar yakalayabilirsiniz. Yalnız başına da afiyetle yenilebilir tabii.

Acuka yapılışı

Malzemeler

5 yemek kaşığı domates ve biber salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3-4 diş sarımsak

Yarım su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

Yarım tatlı kaşığı susam (tahinlik veya paketlik)

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Yarım çay kaşığı Tuz

Yarım çay kaşığı yenibahar

Yarım su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

1 çay kaşığı kimyon

Tarif

Zeytinyağını minik bir tavanın içinde ısıtarak kızdırın. Sarımsakların kabuğunu soyun ve rendeleyin. Biber salçasını ve domates salçalarını ekleyerek kısık ateşin üstünde, kokusunun çıktığı ana kadar kavurun.

İnce çekilmiş ceviz içlerini katarak yağını meydana çıkartana kadar karıştırın.

Sıralı bir şekilde; susamı, taze çekilmiş taneli haldeki karabiberi, tuzu, yeni baharı, kimyonu, pul biberi, rendelenmiş biçimdeki sarımsakları ve kekiği ekleyip 1 dakika civarı karıştırdıktan hemen sonra salça biçimindeki karışımı ocak üzerinden alın. Soğuması için beklemeye alın.

İnce bir şekilde çekilmiş olan bayat ekmeklerin içleriyle, kıvamı ayarlanmış şekilde bekleyen kahvaltılık sos hijyenik bir biçimde muhafaza edilmiş olan cam kapaklı bir kavanoza konulmalıdır. Üstüne zeytinyağını gezdirdikten sonra kapağını kapatarak, buzdolabında saklayın.

Kıvamlı baharatlı kahvaltılık sosunuzu, ekmek dilimleri üzerine sürerek servis edin.



