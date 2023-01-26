Kahvaltı sofralarının gözdesi krep nasıl yapılır? Tek kişilik yumuşacık krep tarifi ve malzemeleri

Akıtma adıyla da bilinen krep küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği bir yiyecek... Un, yumurta, süt gibi temel malzemelerle hazırlanan krep, yumuşacık kıvamıyla beğeni topluyor. İşte tek kişilik yumuşacık krep tarifi ve malzemeleri!

MALZEMELER 1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

Yarım su bardağı süt

5-6 çorba kaşığı un

1 çay kaşığı tuz

TARİF Un hariç diğer bütün malzemeleri derin bir kapta çırpın.

Dört kaşık un ilave edin ve çırpmaya devam edin.

Kıvamını fazla koyulaştırmamak için son 2 kaşık unu yavaşça ilave edin ve kıvamını kontrol edin.

Kıvam yoğunsa beş kaşık un yeterlidir.

Tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve yağını bir kaseye boşaltın.

Krep hamurundan bir kepçe dolusu alın tavaya dökün.

Arkalı önlü pişirin.

Afiyet olsun...



