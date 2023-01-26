Kahvaltı sofralarının gözdesi krep nasıl yapılır? Tek kişilik yumuşacık krep tarifi ve malzemeleri

Krep, kahvaltı sofrasında sıklıkla tercih edilen lezzetlerin başında geliyor. Çay ve kahvenin yanına çok yakışan bir lezzet olan krep oldukça pratik olduğu için de sıklıkla hazırlanıyor. Haberimizde sade krep tarifi yer alıyor. Ancak dilerseniz krep karışımına peynir, sucuk, kaşar, zeytin de ekleyebilirsiniz. İşte tek kişilik yumuşacık krep tarifi ve malzemeleri!
Akıtma adıyla da bilinen krep küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği bir yiyecek... Un, yumurta, süt gibi temel malzemelerle hazırlanan krep, yumuşacık kıvamıyla beğeni topluyor. İşte tek kişilik yumuşacık krep tarifi ve malzemeleri!
MALZEMELER
1 adet yumurta
Yarım su bardağı su
Yarım su bardağı süt
5-6 çorba kaşığı un
1 çay kaşığı tuz
TARİF
Un hariç diğer bütün malzemeleri derin bir kapta çırpın.
Dört kaşık un ilave edin ve çırpmaya devam edin.
Kıvamını fazla koyulaştırmamak için son 2 kaşık unu yavaşça ilave edin ve kıvamını kontrol edin.
Kıvam yoğunsa beş kaşık un yeterlidir.
Tavayı sıvı yağ ile yağlayın ve yağını bir kaseye boşaltın.
Krep hamurundan bir kepçe dolusu alın tavaya dökün.
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