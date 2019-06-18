'Kahvaltı yapmadan sağlıklı kilo vermeniz mümkün'

“Bilim insanlarının kahvaltıyla ilgili yaptığı son araştırmalara göre; doğada hiçbir canlı uyanır uyanmaz kahvaltı yapmaz. Tüm memeli canlılar 2 saat sonra ilk öğünü tüketiyor. Son 100 yıl içerisinde hareket etme oranında %60 azalma tespit edilmekte. Hareket oranı düşük bir yaşam sürerken vücudunu çok yoğun bir şekilde kullanmayanların ise uyanır uyanmaz besin tüketmesi kilo vermeyi yavaşlatabilmektedir”

'GEÇ KAHVALTI FORMA GİRMEYE YARDIMCI BİR ETKEN OLABİLİR'

Düzenli spor yapmanın önemine dikkat çeken uzman eğitmen, gün içerisinde hareket halinde olmayan ve düzenli spor yapmayanlar için geç kahvaltının önemini aktardı. Uyanır uyanmaz kahvaltı yapmanın gün içinde daha sık beslenmeye sebep olduğunu belirten Çamkerten, “ Kahvaltıyı geç yapanların gün içerisinde daha az kaloriye ihtiyaç duydukları görülmüştür. Geç kahvaltı insülin artışını durdurmanın yanı sıra yağlanmayı azaltıyor ve kilo vermeyi hızlandırıyor” dedi.Sabahları kortizol hormonunun en yüksek seviyede olduğuna dikkat çeken Çamkerten, kortizolün yükselmesinin kan şekerini de yükselteceğini bu durumun kahvaltıdan 90 dakika sonra yorgunluğa ve hızlı bir şekilde acıkma hissinin ortaya çıkmasını tetikleyeceğine de dikkat çekti.