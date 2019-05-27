Kahvaltı yapmayan kişilerde kalp krizi riski artıyor

Geçtiğimiz haftalarda Amerika’da bulunan çok saygın bir tıp dergisinin yaptığı çalışmaya da değinen Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, derginin yaklaşık yedi bin kişiden oluşan bir çalışma yaptığını ve bu çalışmada rutin kahvaltı yapma alışkanlığının önemine dikkat çekildiğini belirtti. Aynı zamanda yapılan çalışma sonucunda kahvaltı öğününü geçiştiren ya da yapmayan kişilerde kalp ve damar hastalıklarından dolayı ölümlerin de sık görüldüğü ve kalp damar hastalıklarının tüm dünyada başlıca ölüm nedenlerinden olduğunu belirtti.

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada başlıca ölüm nedenleri arasında

Özellikle ileri yaşlarda yaşanabilecek kalp ve damar hastalığını önlemek amacı ile Amerika ve Avrupa’da ki derneklerin diyet ve yaşam tarzı önerilerini içeren yayınlar yaptığını söyleyen Prof. Dr. Hamza Duygu, bu yayınlarda diyet ve yaşam tarzı ile ilgili detaylı bilgi verildiğini belirtti. Dr. Hamza Duygu konuşmasına şöyle devam etti:

"Kalp ve Damar hastalıkları tüm dünyada başlıca ölüm nedenlerindendir. Bu hastalıklardan korunmak için düzenli diyet programına uyulması gerekmektedir. Buna bağlı olarak Amerika ve Avrupa’da ki derneklerin yaptıkları yayınlarda az yağlı ve kırmızı etin ağırlıklı olmadığı, deniz ürünlerinden zengin beslenme, Akdeniz diyeti dediğimiz zeytinyağlı, sebze ve meyve ağırlıklı bol posalı gıdalardan zengin beslenme şekli önerilirken,bunun yanında haftada en az üç veya beş defa ortalama yarım saat düzenli olarak egzersiz de yapılması önerilmektedir."