Kahvaltının yıldızı olacaksınız! Kahvaltıda ikram edebileceğiniz 3 lezzetli hamur işi tarifi

Bir tanenin asla yetmeyeceği ve birbirinden lezzetli bu hamur işi tarifleri, sizi kahvaltı sofralarının yıldızı yapacak. Yapması kolay ve lezzeti olay hamur işi tariflerimizin keyfini çıkarın.
MALZEMELER
1 tane ekmek hamuru
2 yemek kaşığı tereyağı
1 diş sarımsak
Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Çeyrek demet maydanoz
HAZIRLANIŞI
Erittiğiniz tereyağını geniş bir kaseye aktarın. Bu aşamada yağınız ılık olmalı. Bir diş sarımsağı ince ince kıyarak ekleyin.
İnce rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz ve tuzu da yağlı karışımınıza ekleyerek karıştırın.
Ekmek hamurundan bıçak yardımıyla küçük ceviz büyüklüğünde lokmalar kesin. Bu lokmaları karışıma atın ve karıştırın.
Püf Noktası: Aromalı yağ tüm lokmaların etrafını sarmalı. Eğer kestiğini yerden birleşenler olursa elinizle ayırın.
Yağladığınız muffin kalıbına her göze 3 lokma gelecek şekilde ekmeklerinizi paylaştırın.
MALZEMELER
2 adet lavaş
Dil peyniri
Tereyağı
HAZIRLANIŞI
Tavanın altına biraz tereyağı sürün. İlk lavaşı tavaya alın. Tel tel ayırdığınız dil peynirini lavaşın üzerine döşeyin. Üzerine kıydığınız dereotunu ekleyin.
Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını ince küpler halinde peynirlerin aralarına bırakın.
İkinci lavaşı peynirlerin üzerine kapatın ve orta ateşte pişirin.
Lavaş gözlemenizin altı kızardığında bir kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafının da kızarmasını sağlayın.
MALZEMELER
Bayat tost ekmeği
Küp doğranmış sucuk ve kaşar peyniri
Yumurta
Galeta unu
HAZIRLANIŞI
Tost ekmeklerinin kenarlarını kesin. Oklava yardımı ile düzleştirin.
Orta kısmına hazırladığınız peynirli ve sucuklu harcı koyun. İkinci tost ekmeğini de üzerine kapatın.
Bir kase yardımı ile orta kısmına bastırarak yuvarlak bir börek elde edin.
Püf Noktası: Kaseyle keserken düzgün bir şekilde bastırdığınızdan emin olun. Kenar kısımları açık kalırsa iç harcınız kızartma sırasında akar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum