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Kahvaltının yıldızı olacaksınız! Kahvaltıda ikram edebileceğiniz 3 lezzetli hamur işi tarifi

28.09.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üzerine şiirler bile yazılan günün ilk ve en önemli öğünü hiç şüphesiz ki kahvaltı. Hele kalabalık hafta sonu kahvaltılarının ne tadına doyum olur ne de o masadan kolayca kalkılır. Böyle zamanlarda misafirlerinize sunabileceğiniz birbirinden lezzetli 3 farklı hamur işi tarifini listeledik.

Kahvaltının yıldızı olacaksınız! Kahvaltıda ikram edebileceğiniz 3 lezzetli hamur işi tarifi

Bir tanenin asla yetmeyeceği ve birbirinden lezzetli bu hamur işi tarifleri, sizi kahvaltı sofralarının yıldızı yapacak. Yapması kolay ve lezzeti olay hamur işi tariflerimizin keyfini çıkarın.

SARIMSAKLI LOKMALIK EKMEKLER TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 tane ekmek hamuru

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 diş sarımsak

  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • Çeyrek demet maydanoz

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Erittiğiniz tereyağını geniş bir kaseye aktarın. Bu aşamada yağınız ılık olmalı. Bir diş sarımsağı ince ince kıyarak ekleyin.

  • İnce rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz ve tuzu da yağlı karışımınıza ekleyerek karıştırın.

  • Ekmek hamurundan bıçak yardımıyla küçük ceviz büyüklüğünde lokmalar kesin. Bu lokmaları karışıma atın ve karıştırın.

  • Püf Noktası: Aromalı yağ tüm lokmaların etrafını sarmalı. Eğer kestiğini yerden birleşenler olursa elinizle ayırın.

  • Yağladığınız muffin kalıbına her göze 3 lokma gelecek şekilde ekmeklerinizi paylaştırın.

  • 15 dakika dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

LAVAŞ GÖZLEME TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 adet lavaş

  • Dil peyniri

  • Tereyağı

  • Dereotu

HAZIRLANIŞI

  • Tavanın altına biraz tereyağı sürün. İlk lavaşı tavaya alın. Tel tel ayırdığınız dil peynirini lavaşın üzerine döşeyin. Üzerine kıydığınız dereotunu ekleyin.

  • Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını ince küpler halinde peynirlerin aralarına bırakın.

  • İkinci lavaşı peynirlerin üzerine kapatın ve orta ateşte pişirin.

  • Lavaş gözlemenizin altı kızardığında bir kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafının da kızarmasını sağlayın.

  • Düz bir servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin. Uzayan peynirin ve bu lezzetin keyfini çıkarın.

ÇITIR EKMEK BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

  • Bayat tost ekmeği

  • Küp doğranmış sucuk ve kaşar peyniri

  • Yumurta

  • Galeta unu

  • Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI

  • Tost ekmeklerinin kenarlarını kesin. Oklava yardımı ile düzleştirin.

  • Orta kısmına hazırladığınız peynirli ve sucuklu harcı koyun. İkinci tost ekmeğini de üzerine kapatın.

  • Bir kase yardımı ile orta kısmına bastırarak yuvarlak bir börek elde edin.

  • Püf Noktası: Kaseyle keserken düzgün bir şekilde bastırdığınızdan emin olun. Kenar kısımları açık kalırsa iç harcınız kızartma sırasında akar.

  • Elde ettiğiniz börekleri önce yumurtaya sonra galeta ununa bulayın ve kızgın yağda kızartın.
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