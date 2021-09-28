Kahvaltının yıldızı olacaksınız! Kahvaltıda ikram edebileceğiniz 3 lezzetli hamur işi tarifi

Bir tanenin asla yetmeyeceği ve birbirinden lezzetli bu hamur işi tarifleri, sizi kahvaltı sofralarının yıldızı yapacak. Yapması kolay ve lezzeti olay hamur işi tariflerimizin keyfini çıkarın.

SARIMSAKLI LOKMALIK EKMEKLER TARİFİ

MALZEMELER

1 tane ekmek hamuru

2 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Çeyrek demet maydanoz

Tuz

HAZIRLANIŞI

Erittiğiniz tereyağını geniş bir kaseye aktarın. Bu aşamada yağınız ılık olmalı. Bir diş sarımsağı ince ince kıyarak ekleyin.

İnce rendelenmiş kaşar peyniri, maydanoz ve tuzu da yağlı karışımınıza ekleyerek karıştırın.

Ekmek hamurundan bıçak yardımıyla küçük ceviz büyüklüğünde lokmalar kesin. Bu lokmaları karışıma atın ve karıştırın.

Püf Noktası: Aromalı yağ tüm lokmaların etrafını sarmalı. Eğer kestiğini yerden birleşenler olursa elinizle ayırın.

Yağladığınız muffin kalıbına her göze 3 lokma gelecek şekilde ekmeklerinizi paylaştırın.

15 dakika dinlendirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

LAVAŞ GÖZLEME TARİFİ

MALZEMELER

2 adet lavaş

Dil peyniri

Tereyağı

Dereotu

HAZIRLANIŞI

Tavanın altına biraz tereyağı sürün. İlk lavaşı tavaya alın. Tel tel ayırdığınız dil peynirini lavaşın üzerine döşeyin. Üzerine kıydığınız dereotunu ekleyin.

Bir tatlı kaşığı kadar tereyağını ince küpler halinde peynirlerin aralarına bırakın.

İkinci lavaşı peynirlerin üzerine kapatın ve orta ateşte pişirin.

Lavaş gözlemenizin altı kızardığında bir kapak yardımıyla ters çevirin ve diğer tarafının da kızarmasını sağlayın.

Düz bir servis tabağına alın ve dilimleyerek servis edin. Uzayan peynirin ve bu lezzetin keyfini çıkarın.

ÇITIR EKMEK BÖREĞİ TARİFİ

MALZEMELER

Bayat tost ekmeği

Küp doğranmış sucuk ve kaşar peyniri

Yumurta

Galeta unu

Sıvı yağ

HAZIRLANIŞI