Kahvaltıda yediğinizde gün boyu tok tutuyor, kilo aldırmıyor

Kahvaltı yapmak, gün içinde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu besinleri verir. Kaliteli besin almak için ise kahvaltıda doğru ürünler tüketmek gerekmektedir. Günün en önemli saatinde doğru şeyler yiyerek kilo almayı da durdurabilirsiniz. Bahsedeceğimiz tarif ile güne başlayın ve sağlığınızı koruyun.

TOK TUTAN KAHVALTI MALZEMELERİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

1 su bardağı kefir

1 çay kaşığı toz kakao

1 çay kaşığı öğütülmüş keten tohumu

5 tane etli erik

Yapılışı:

Kaynayan suyun içine erikleri koyun ve kapağını katıp 10 dakika kadar bekleyin. Bir kabın içine diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Kaynamış suyun içindeki erikleri küçük parçalar halinde doğrayın ve diğer karışıma ekleyin. Hazırladığınız kahvaltılığı iyice karıştırıp buzdolabına koyun. Sabah tüketebilirsiniz.



